Neunkirchen-Seelscheid – In der Gemeinde Neunkirchen-Seelscheid startet zu Mittwoch, 18. August, das Projekt „Mobilität 2.0“. Auf einem Pressetermin auf dem Antoniusplatz stellten die Verantwortlichen das Modellvorhaben „Neunkirchen-Seelscheid on demand versus Ortsbus – unterschiedliche ÖPNV-Strategien zur Flächenerschließung im Vergleich“ vor.



Was bedeutet das Projekt „Mobilität 2.0“?



Unter dem Motto „Mobil durch den Alltag“ gibt es ab dem 18. August in Neunkirchen-Seelscheid ein neues Mobilitätsangebot. Egal wo man hin will – ob zu Arbeit, Einkauf, Uni, Arzt oder Apotheke. Mit der Mobilität 2.0, werben die Verantwortlichen, sei man umweltfreundlich, entspannt und flexibel unterwegs.



Was ändert sich zum Fahrplanwechsel der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft ab dem 18. August?



Sowohl der On-Demand-Verkehr als auch die neue Kleinbuslinie 576 nehmen an diesem Tag den Betrieb auf. Außerdem gibt es erstmals die Ortsbuslinie „Berghüpfer“ als umstiegsfreie Querverbindung zwischen den beiden Hauptorten der Gemeinde mit Anbindung weiterer Ortschaften.



Bürgerbus ändert Fahrzeiten

Vor dem Fahrplanwechsel der RSVG am 18. August passt der Bürgerbus in Neunkirchen-Seelscheid seine Fahrzeiten schon ab Montag, 16. August, entsprechend an.



Der Bürgerbus fährt dann grundsätzlich an allen Tagen – von Montag bis Freitag – zu den gleichen Zeiten. Diese werden mit Rücksicht auf die veränderte Taktung der Buslinie SB 56 zwischen Siegburg und Much so angepasst, dass der Bürgerbus jetzt um 8.05 Uhr in Mohlscheid startet und dort an allen Tagen um 14.09 Uhr endet. Der Bus fährt sonst nach wie vor drei Touren durch die Gemeinde – von Mohlscheid bis Hermerath – und zurück. Im neuen Fahrplan entfällt die bisherige Tour 4 am Freitagnachmittag, am Dienstagnachmittag bleibt sie bestehen.



Wegen fehlenden Zuspruchs entfallen in Remschoß alle Haltestellen: Schönfelder Straße, Heimathafen und Wiesengrund. Alle anderen Haltestellen auf der Strecke bleiben unverändert. (que)

Zeitgleich wird der neue On-Demand-Verkehr „Rhesi“ aufgenommen.



Was bedeutet „on demand“, und wie funktioniert „Rhesi“?



„On demand“ heißt übersetzt auf Verlangen oder auf Bestellung; „Rhesi“ ist die Bezeichnung der App, mit der man eine Fahrt zu mehr als 100 Zielen in Neunkirchen-Seelscheid auf Abruf buchen kann. Das System funktioniert ohne festen Fahrplan und Linienweg. Buchungen werden gebündelt. Diesen individuellen Service gibt es täglich von frühmorgens bis spätabends und ohne Aufpreis zum regulären VRS-Tarif.



Was ändert sich?



Die Schnellbuslinie 56 fährt von Siegburg über Seelscheid nach Much. Als Ersatz der bisherigen Linien 576 und SB 56 bringt sie fast doppelt so viele Fahrmöglichkeiten wie bisher. Dank optimierter Route und weniger Haltestellen kommt man deutlich schneller ans Ziel.



Welche Funktion hat der neue „Berghüpfer“?



Im frischen Look erstrahlt die Linie 576, die nun als „Berghüpfer“ mit kleineren Bussen unterwegs ist. Täglich fährt der Hüpfer im Stundentakt, verbindet die Hauptorte Neunkirchen-Seelscheid und Much und fährt weiter bis Marienfeld.



Wie wird das Projekt finanziert?



Beim Landeswettbewerb „Mobil NRW – Modellvorhaben innovativer ÖPNV im ländlichen Raum“ haben sich 15 Modellprojekte durchgesetzt. Sie sollen Wege aufzeigen, wie in ländlich geprägten Räumen ÖPNV-Angebote attraktiver gestaltet werden können.



Das könnte Sie auch interessieren:

Ministerin bringt Förderbescheid Anzeige Much bekommt neuen Skaterpark am alten Fußballplatz von Peter Lorber

Verbrauch verringert Anzeige Mehrzweckhalle in Neunkirchen mit LED-Beleuchtung ausgestattet

Aktionstag in Much Anzeige Elektro-Autofahrer haben die Verkehrswende als Ziel von Stephan Propach

Dabei hat sich der Rhein-Sieg-Kreis mit dem Modell „On demand versus Ortsbus“ durchgesetzt. Das Projekt wird mit 1,5 Millionen Euro über die nächsten drei Jahre von der Landesregierung gefördert. Der Rhein-Sieg-Kreis beteiligt sich mit 500.000 Euro.



Welche weiteren Möglichkeiten der öffentlichen Fortbewegung gibt es demnächst?



Am Antoniusplatz in Neunkirchen und an der Seelscheider Post richtet die RSVG E-Bike-Stationen ein. Nach Download der Nextbike-App kann man nach einmaliger Registrierung ein E-Bike mieten. Es muss dann allerdings auch wieder an einer der E-Bike-Stationen der RSVG im Kreis abgestellt werden. Die beiden Plätze fungieren als Verknüpfungspunkte, an denen alle Mobilitätsangebote genutzt werden können.



Wann kommt der Startschuss?



Zur Einführung der neuen Angebote am Mittwoch, 18. August, werden Vertreter des Rhein-Sieg-Kreises, der RSVG und von der Firma Nextbike von 10 bis 12 Uhr auf dem Antoniusplatz in Neunkirchen Bürgerinnen und Bürgern das neue Mobilitätsangebot näher bringen.