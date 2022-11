Auf der L189 stießen bei Much am Mittwochmorgen zwei Autos frontal zusammen.

Much – Auf der Wahnbachtalstraße bei Much sind am frühen Mittwochmorgen zwei Autos kollidiert. Dabei wurden die beiden Fahrer verletzt, einer von ihnen schwer. Die Straße war für mehr als zwei Stunden gesperrt.

Der Unfall ereignete sich auf der Landesstraße 189 am Abzweig nach Amtsknechtswahn. Gegen 7.25 Uhr fuhr ein 21-jähriger Mucher in seinem weißen Chevrolet Richtung Ortszentrum, entgegen kam ihm ein 44-jähriger Much in einem schwarzen Renault Zoe.



Aus bisher ungeklärten Gründen prallte der junge Fahrer frontal mit dem E-Auto des Älteren zusammen. Die beiden Autos schleuderten herum. Die Vorderachsen wurden durch den Aufprall abgerissen.

Fahrer des zweiten Unfallwagens erleidet schwere Verletzungen

Ersten Meldungen zufolge waren die Insassen hinterm Steuer eingeklemmt, bei Eintreffen der ersten Feuerwehr-Kräfte hatten sie das Fahrzeug jedoch bereits verlassen. Der Hubschrauber Christoph 3, der auf einem Feldweg in der Nähe gelandet war, konnte recht schnell wieder zurückfliegen.



Die Ursache für den Unfall ist noch ungeklärt. Copyright: Marius Fuhrmann

Der 44-jährige hatte schwere Verletzungen erlitten, der 21-jährige dagegen leichte. Beide wurden von den Rettungskräften behandelt und in ein Krankenhaus gebracht.

Die Feuerwehr half bei den Aufräumarbeiten und klemmte die Batterien der Fahrzeuge ab, bei dem E-Auto musste sie die Stromzufuhr kappen. Die Wahnbachtalstraße blieb auf diesem Abschnitt für mehr als zwei Stunden gesperrt, der Verkehr floss über umliegende Straßen ab.