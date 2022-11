Much – Nachdem im August in Much ein getötetes Schaf gefunden worden ist, konnte das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW (LANUV) jetzt bestätigen, dass es sich bei dem Riss um einen Wolf gehandelt hat.



Das Amt hat dafür eine Speichelprobe genetisch ausgewertet. Eine Individualisierung durch das Forschungsinstitut Senckenberg in Gelnhausen ist in Bearbeitung.

Im Mai dieses Jahres hatte das Landesamt den Riss eines Rehbocks durch einen Wolf in Obereip bestätigt. Auch im benachbarten Oberbergischen Kreis konnten Wolfsichtungen nachgewisen werden. Halter von Nutz- und Haustieren werden in Nordrhein Westfalen entschädigt, wenn es sich beim Verursacher bestätigt um einen Wolf handelt. (cba)

Informationen zum Wolf, zu den Wolfsnachweisen in Nordrhein-Westfalen sowie zu den Anträgen auf eine Entschädigung und die Förderrichtlinie hat das Landesamt auf einer Internetseite zusammengestellt (hier klicken).