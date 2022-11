Waldfreibad in Much

Much – Das Waldfreibad in Much wird von einer Bürgerstiftung ehrenamtlich verwaltet und gepflegt. Dort gibt es ein 25 Meter langes Schwimmerbecken sowie ein Nichtschwimmerbecken. Mehrmals jährlich finden Sonderveranstaltungen wie Konzerte oder Sport-Events auf dem Gelände statt.



Öffnungszeiten: Die Freibadsaison beginnt am 7. Mai, täglich von 10 bis 19 Uhr, Dienstag und Donnerstag Frühschwimmen ab 7 Uhr.

Eintrittspreise: Erwachsene: 4 Euro, Kinder ab 3 Jahre: 2,50 Euro

Adresse: Bockemsweg 7, 53804 Much, Telefon: 02245/911106