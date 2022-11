Freibad in Sankt Augustin

Sankt Augustin – Im Bad in Sankt Augustin stehen vier beheizte Becken auf einem Gelände von rund 40.000 Quadratmetern. Neben dem Wasser bietet das Freibad Beachvolleyplätze, Tischtennisplatten und auch Fußballtore.



Weiter Informationen finden Sie auf der Internetseite.

Andere Freibäder in der Region haben wir hier für Sie aufgelistet. Und wer lieber in der Natur badet, für den haben wir 14 Badestellen an Sieg und Agger aufgelistet.

Öffnungszeiten: Die Freibad-Saison in Menden beginnt am Samstag, 4. Juni. Für den Besuch ist der Erwerb eines Online-Tickets (ab drei Tage im Voraus) oder einer Viermonatskarte erforderlich. Das Hallenbad Menden schließt ab demselben Tag. Die Badezeiten im Freibad sind täglich von 10 bis 15 Uhr (schwimmen bis 14.30 Uhr) und von 15 bis 20 Uhr (schwimmen bis 19.30 Uhr), in den Sommerferien voraussichtlich zusätzlich dienstags und donnerstags ab 6.30 Uhr (Frühschwimmen). Die Preise blieben gleich, teilt die Stadtverwaltung mit.

Eintrittspreise: Erwachsene 4 Euro, Kinder 2 Euro



Adresse: Husarenstraße 49 und 51, 53757 Sankt Augustin, Telefon: 02241/29013