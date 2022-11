Bonn – In Bonn gibt es gleich mehrere Adressen für eine Abkühlung an heißen Tagen. Das Ennertbad in Beuel, Panoramabad in Rüngsdorf und Römerbad in Bonn-Castell sind reine Freibäder. Das Hardtbergbad ist ein Kombibad, dessen Halle nur in den Sommerferien für eine Grundreinigung geschlossen werden soll. Das Friesdorfer Bad, von Bonnern liebevoll „Friesi“ genannt, ist ein Freibad, das zwischen Oktober und Mai mit einer Traglufthalle ausgestattet wird, um ganzjährig nutzbar zu sein.



Weitere Freibäder in der Region haben wir hier für Sie aufgelistet.

Römerbad

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 6.30 bis 19 Uhr (bis 10 Uhr nur Schwimmerbecken), Samstag, Sonntag, Feiertag 9.30 bis 190 Uhr

Eintrittspreis: Erwachsene: 4 Euro, Kinder: 2,50 Euro

Adresse: Eduard-Spoelgen-Straße 11, Telefon 0228/677611

Melbbad

Öffnungszeiten: Das Melbbad ist aufgrund von Unwetterschäden weiterhin geschlossen. Ab Juni soll für die Beachvolleyballplätze geöffnet werden.

Eintrittspreis: Erwachsene: 4 Euro, Kinder: 2,50 Euro

Adresse: Trierer Straße 59, Telefon 0228/772461

Beschreibung: zwei Beachvolleyball-Felder

Panoramabad

Öffnungszeiten: Saisonstart voraussichtlich am 15. Mai, Montag bis Freitag 6.30 bis 19 Uhr, Samstag, Sonntag, Feiertag 10 bis 19 Uhr

Eintrittspreis: Erwachsene: 4 Euro, Kinder: 2,50 Euro

Adresse: Am Schwimmbad 8, Tel. 0228/331324

Beschreibung: Zehn-Meter-Turm, Attraktionsbecken, Rutsche von 27,5 Metern Länge, Abenteuerspielplatz

Friesi

Öffnungszeiten: Der Start der Freibadsaison im Freibad Friesdorf verzögert sich. In beiden Becken sind Undichtigkeiten aufgetreten, wodurch es zu einem Wasserverlust kommt. Derzeit wird geklärt, wie der Schaden schnellstmöglich behoben werden kann. Aufgrund der dann erforderlichen Reparaturen kann das Freibad Friesdorf nicht wie geplant am Samstag, 4. Juni 2022, öffnen. Die Saisonstart verschiebt sich mindestens um zwei Wochen.

Eintrittspreis: 4 Euro, Kinder 2,50 Euro

Adresse: Margaretenstraße 14, Tel. 0228/311150

Beschreibung: Sportbecken, Lehrschwimmbecken, Planschbecken, Beachvolleyballanlage, Tischtennisplatte, Torwand, Basketballfeld, kleine Fußballtore

Ennertbad

Öffnungszeiten: Saisonstart 15. Mai, montags bis sonntags 10 bis 19 Uhr

Eintrittspreis: 4 Euro, Kinder 2,50 Euro

Adresse: Holtorfer Straße, Tel. 0228/482764

Beschreibung: 50-Meter-Sportbecken, Sprungbecken mit Fünf-Meter-Turm, Nichtschwimmerbecken mit Wasserpilzen, Wasserkanonen und Rutsche

Hardtbergbad

Öffnungszeiten: Saisonstart 15. Mai, montags bis sonntags 10 bis 19 Uhr

Eintrittspreis: 4 Euro, Kinder 2,50 Euro

Adresse: In der Dehlen, Tel. 0228/626218

Beschreibung: Sportbecken und zwei Nichtschwimmbecken, Planschbecken mit Bachlauf, Sandspielplatz, Beach-Volleyballfeld