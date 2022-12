Bonn – Bei einer Auseinandersetzung in Bonn-Duisdorf ist ein 17 Jahre alter Mann in der Nacht zu Sonntag durch einen Messerstich verletzt worden.

Wie die Polizei mitteilte, wurde sie gegen 4.30 Uhr wegen einer lautstarken Auseinandersetzung an einer Tankstelle an der Julius-Leber-Straße gerufen. Polizisten entdeckten dort einen verletzten 17-Jährigen. Ein 16-Jähriger rannte beim Eintreffen der Beamten in die Professor-Huber-Straße – konnte dort aber von der Polizei gefasst werden. Nach Angaben der Polizei steht er im Verdacht, den 17-Jährigen nach einem zunächst verbalen Streit mit einem Messer am Bein verletzt zu haben.

Rettungskräfte brachten den Verletzten in ein Krankenhaus. Polizisten nahmen den alkoholisierten 16-Jährigen mit auf die Wache. Nach ersten Maßnahmen und Rücksprache mit der Bonner Staatsanwaltschaft wurde er wieder entlassen. Die Polizei ermittelt gegen ihn. (hen)