Simone Stein-Lücke will sich künftig mehr auf ihre berufliche Karriere fokussieren.

Bonn-Bad Godesberg – Simone Stein-Lücke, die Bezirksbürgermeisterin von Bad Godesberg, hat ihren Rücktritt angekündigt. Dies gab die 49-Jährige in einer Pressemitteilung am Dienstag bekannt. Schon am 15. Mai soll ihr Nachfolger bzw. ihre Nachfolgerin gewählt werden.



„Leider bin ich beruflich immer stärker international gefordert, so dass es für mich äußerst schwierig ist, mein Ehrenamt und meine Aufgaben als Unternehmerin verantwortungsvoll miteinander zu vereinbaren“, erklärt Stein-Lücke in einer Pressemitteilung.

Stein-Lücke hatte das Amt der Bezirksbürgermeisterin im Jahr 2014 übernommen. Die 49-Jährige ist als Unternehmerin tätig und wohnt seit etwa zehn Jahren in Bad Godesberg. (red)