Diebe haben eine goldene Beethovenstatue in der Bonner Innenstadt gestohlen.

Bonn – Die Bonner Polizei ermittelt in einem speziellen „Entführungsfall“, wie sie selbst in einer Mitteilung schreibt. Opfer der Entführung ist Ludwig van Beethoven, genauer gesagt, eine kleine goldfarbene Ludwigstatue, wie sie im Mai und Juni 2019 in 700facher Ausführung auf dem Münsterplatz zu bestaunen war. Nach dem Ende der Kunstaktion verkaufte der Künstler die Statuen zum Stückpreis von 300 Euro. Bereits während der Aktion hatten Diebe eine Statue entwendet.



Die Diebe stahlen die Kunststoffstatue in der Nacht zum vergangenen Samstag von einem Vordach in der Kasernenstraße. Dort hatten die Besitzer die Statue in 3,25 Meter Höhe aufgestellt.



Die unbekannten Täter rissen die Statue aus ihrer Verankerung und nahmen sie mit. Zeugen melden sich bitte unter 0228 15-0. Die Bonner Polizei schließt ihre Mitteilung mit einem dringenden Wunsch: „Die Alle Beteiligten bitten darum, dass der kleine Beethoven bis spätestens zum Beethoven-Jubiläum 2020 wieder zurückkehrt.“ (ps)