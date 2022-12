Bombendrohung in Bonn Telefon des Drohers ermittelt und Spuren gesichert

Von dieser Telefonsäule an der Poppelsdorfer Allee, die sich in unmittelbarer Nähe zur Unterführung in Richtung Kaiserplatz befindet, soll der Unbekannte angerufen haben.

Bonn – Nach der Bombendrohung, durch die am Sonntag über Stunden der Bonner Hauptbahnhof und Teile des Zentralen Omnibusbahnhofs lahmgelegt wurden, hat die Kripo ermittelt, dass der Anruf, der weitreichende Konsequenzen hatte, ganz aus der Nähe kam.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte ein Unbekannter gegen 14.10 Uhr von einer Telefonsäule an der Poppelsdorfer Allee, in Höhe eines Hotelkomplexes und in unmittelbarer Nähe zur Unterführung in Richtung Kaiserplatz das „Hochgehen einer Bombe“ angekündigt. An dem Telefonapparat wurden bereits Spuren gesichert.

Die Ermittler bitten Zeugen, die dort zwischen 14 und 14.30 Uhr Beobachtungen gemacht haben, die einen Bezug zu dem Anruf haben könnten, sich mit dem Kriminalkommissariat 11 oder der Kriminalwache in Verbindung zu setzen. Sollte der Anrufer ermittelt werden, muss er möglicherweise für die Kosten des Großeinsatzes geradestehen.



Sperrung dauerte länger als vorgesehen



Mehr als 60 Einsatzkräfte der Bonner Polizei und der Bundespolizei durchkämmten bis in die frühen Abendstunden den Bahnhof, um eine Gefahr auszuschließen. Sie setzten mehrere Spürhunde ein, fanden aber nichts. Laut Polizei mussten eine Reihe von Paketfächern untersucht werden, deshalb blieb die Sperrung länger als zunächst vermutet bestehen. Erst gegen 18.40 Uhr wurde Entwarnung gegeben.

Aufgrund der Sperrung mussten etliche Fernzüge über Beuel umgeleitet werden. Betroffen waren zudem Stadtbahnen, die den Hauptbahnhof nicht mehr anfuhren und Linienbusse, die weiträumig umgeleitet wurden. Die Stadtbahnlinie 66 pendelte zwischen Siegburg und dem Bertha-von-Suttner-Platz sowie zwischen Bad Honnef und Uni/Markt. Die Stadtbahnlinien 16 und 18 fuhren nur bis Bonn West. Zwischen Dottendorf und dem Hauptbahnhof musste auch der Bahnverkehr der Linien 61 und 62 eingestellt werden. (Bir)