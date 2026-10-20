Nach einem versuchten Tötungsdelikt am Montagmorgen (19. Oktober) in der Bonner Südstadt haben die Staatsanwaltschaft und eine Mordkommission der Bonner Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Ein 51-jähriger Mann wurde dabei schwer verletzt.

Gegen 8.30 Uhr hatten Passanten über den Notruf die Polizei alarmiert, da ein augenscheinlich verletzter Mann vor einem Drogeriemarkt auf dem Bonner Talweg lag. Rettungskräfte sowie ein Notarzt versorgten den Mann zunächst vor Ort, ehe er zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht wurde. Eine Lebensgefahr konnte zu diesem Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden.

Opfer verkauft regelmäßig Straßenzeitung in Bonn

Bereits während der Erstversorgung stellten die Einsatzkräfte Spuren einer Gewalteinwirkung am Oberkörper des Opfers fest, woraufhin die Mordkommission den Fall übernahm. Nach bisherigen Erkenntnissen handelt es sich bei dem Verletzten um einen 51-jährigen rumänischen Staatsangehörigen. Er steht regelmäßig im Bereich Bonner Talweg und Weberstraße vor dem Markt, um dort die Straßenzeitung „fiftyfifty“ zu verkaufen. Laut Auskunft der behandelnden Ärzte und Ärztinnen ist sein Zustand mittlerweile stabil.

Polizei sucht Zeugen sowie Ersthelferin mit Hund

Da der Kriminalpolizei bislang keine direkten Tatzeugen und Tatzeuginnen bekannt sind, bitten die Ermittler und Ermittlerinnen um Hinweise aus der Bevölkerung. Gesucht werden Personen, die am Montagmorgen Beobachtungen am Tatort gemacht haben oder sonstige Angaben zu dem Geschehen machen können.

Insbesondere wird eine Ersthelferin gebeten, sich bei der Polizei zu melden, die zur Tatzeit mit ihrem Hund auf dem Bonner Talweg unterwegs war. Hinweise nimmt die Mordkommission unter der Telefonnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an KK11.Bonn@polizei.nrw.de entgegen. (red)