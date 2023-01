Bonn – Vor dem Bonner Landgericht ist ein abgetrennter menschlicher Kopf abgelegt worden. Passanten hätten die Polizei am frühen Dienstagabend alarmiert, dass im Eingangsbereich des Gerichts ein Körperteil sei, sagte ein Polizei-Sprecher am Dienstagabend in Bonn. „Wir haben kurze Zeit später festgestellt, dass es sich um einen menschlichen Kopf handelt.“



Bonn: Leiche in der Nähe des Rheinufers am Alten Zoll gefunden

Man habe einen Tatverdächtigen, der sich in unmittelbarer Nähe des Fundorts am Gerichts befunden habe, festgenommen. Wie diese Zeitung erfuhr, habe der mutmaßliche Täter neben dem Kopf gesessen. Als die Polizisten ihn festnahmen, soll er ihnen mitgeteilt haben, dass sich der Torso in der Nähe des Rheinufers nahe des Alten Zolls in Bonn befinden würde. Dort fanden die Beamten den mutmaßlich dazugehörigen Torso wenig später.

Vor dem Bonner Landgericht ist ein abgetrennter menschlicher Kopf gefunden worden. Copyright: Thomas Banneyer/dpa

Nach Angaben der Polizei handelt es sich bei dem Tatverdächtigen um einen 38 Jahre alten Mann, der der Behörde insbesondere durch Betäubungsmittelkriminalität bekannt ist. Das Opfer ist derzeit noch nicht identifiziert. Sowohl der Tatverdächtige, als auch das Opfer, seien nach ersten Ermittlungen der Polizei der Obdachlosenszene zuzuordnen. Eine mögliche Tatwaffe habe man bislang nicht gefunden.

Eine Mordkommission ermittelt. Beide Fundorte würden nun weiter in Augenschein genommen. Zeugen, die auf der Wilhelmsstraße oder am Alten Zoll verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter der Rufnummer 0228-150 bei der Polizei zu melden. (dpa/rvg/hen)