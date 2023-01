Bonn – Die Feuerwehr hat am Mittwoch einen Bierwagen aus dem Bonner Rheinauensee „fischen“ müssen. Zur Bergung des im See versunkenen Getränkeanhängers rückten Feuerwehr und Rettungsdienst sowie das Ordnungsamt an. Mit Seilwinden und mit dem Feuerwehrkran zogen die Einsatzkräfte den Anhänger ans Ufer.



Wie das Fahrzeug in den See geriet, ermittelt die Polizei. In der Rheinaue stehen jetzt schon die ersten Buden für das Spektakel Rhein in Flammen, zu dem von Freitag bis Sonntag Tausende in dem Park erwartet werden. Höhepunkt ist am Samstagabend das Großfeuerwerk in Bonn.



Fünf Meter vom Ufer entfernt



Der versenkte Verkaufsanhänger lag rund fünf Meter vom Ufer entfernt im gut eineinhalb Meter tiefen Wasser. Eine Gefährdung für Personen und die Umwelt konnte die Einsatzleitung ausschließen.



Die Einsatztrupps in Wasserrettungsanzügen befestigen die Sicherungs- und Zugseile am Anhänger. Mit einer Seilwinde war es möglich, die versunkene Verkaufsbude nahe ans Ufer zu ziehen. Die eigentliche Bergung aus dem See erfolgte mit dem Kran der Feuerwehr. (csc)