Bonn – Auf der Bundesautobahn 565 ist es am Montagvormittag in Höhe von Hardtberg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Lkw gekommen. Wie die Polizei mitteilt, ist ein Sattelzug aus bislang ungeklärter Ursache nahezu ungebremst auf einen am Seitenstreifen stehenden Wagen – mutmaßlich ein Pannenfahrzeug – geprallt.

In dem Auto wurde eine Person eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Dazu mussten sie an der Fahrerseite eine große Seitenöffnung schaffen, durch die die Person achsengerecht aus dem Fahrzeug gehoben werden konnte.

Insgesamt mussten nach Angaben der Feuerwehr drei Personen vom Rettungsdienst versorgt werden, zwei davon erlitten schwere Verletzungen. Rettungskräfte brachten nach der Erstversorgung alle Verletzten in Bonner Krankenhäuser.



Die Polizei hatte die Autobahn in Fahrtrichtung Altenahr zwischen Bonn-Hardtberg und Meckenheim-Nord zunächst komplett abgesperrt. Der Verkehr wurde ab der Anschlussstelle Hardtberg abgeleitet. Gegen 13.30 Uhr konnte eine Fahrspur wieder freigegeben werden. Die rechte Spur blieb weiter gesperrt, konnte aber am Nachmittag dann ebenfalls freigegeben werden. (hen)