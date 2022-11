Bonn – Motivation können Menschen aus den unglaublichsten Dingen ziehen. Es können erschreckende Bilder aus den Nachrichten sein, aber manchmal wächst eine große Idee auch nur aus dem Schauen einer Fernsehserie heraus. So ging es zumindest den engagierten Schülern, die jüngst mit ihren Projekten am Regionalwettbewerb von „Jugend forscht/Schüler experimentieren“ in der Aula der Uni Bonn teilnahmen. 79 Teilnehmer im Alter von neun bis 19 Jahren präsentierten dabei 37 Projekte.

Alter Hase mit 14

Felix Möller ist schon ein alter Hase. „Ich bin zum fünften Mal dabei – mit meinem sechsten Projekt“, verrät der 14-Jährige, der alle Umstehenden zum Lachen bringt, als er erklärt: „Meine Mutter beschreibt das schon als obsessiv.“ In diesem Jahr hat Felix seine Mitschüler Benjamin Scholer (14) und Jonas Mauelshagen (13) vom Rhein-Sieg-Gymnasium in Sankt Augustin dabei, die beide zum ersten Mal teilnehmen.

Jan-Arne Meyer (12) aus Bornheim hat eine autonome Löschdrohne entwickelt. Copyright: Magunia

Die Drei haben ein Interview mit dem Schauspieler Peter Dinklage aus der Serie „Games of Thrones“ gesehen und sind dabei auf ihre Idee gekommen. Der kleinwüchsige US-Amerikaner klagte über Probleme beim Einkaufen. „An die Sachen im obersten Regal dranzukommen oder in die großen Einkaufswagen zu greifen, ist für uns einfach nicht möglich“, erklärten Sandra und Mike vom Verband für kleinwüchsige Menschen, die gekommen waren, um die Drei zu unterstützen. Sie zeigten vor Ort, wie die Einkaufshilfe der drei Jungs sie unterstützen könnte, die aus einer kleinen Trittleiter besteht, die mit einem niedrigeren Einkaufskorb auf kleineren Rollen verbunden ist.

Korsett hilft bei Skoliose

Direkt daneben sitzt Franziska Völzgen. Die Schülerin der Liebfrauenschule in Bonn hat ein Korsett entworfen, das bei der Erkrankung an Skoliose (Wirbelsäulenverkrümmung) helfen soll, aber deutlich nachhaltiger als die bisherigen Produkte auf dem Markt ist. „Ich bin mit 13 Jahren selbst an Skoliose erkrankt, und das Korsett hat mir viele Schmerzen genommen“, offenbart die 18-Jährige ihre Motivation hinter dem Projekt. Ihr Korsett ist aus PLA (Polylactat) statt aus dem üblichen PE (Polyethylen) hergestellt. „PLA wird aus nachwachsenden Rohstoffen wie zum Beispiel Mais hergestellt und ist biologisch abbaubar“, erklärt sie. „Es kann auch aus Essensabfällen hergestellt werden – davon gibt es auf der Welt definitiv genug“, ergänzt sie.

Mit dem Motto „Zeit ist Wald“ statt „Zeit ist Geld“ ist Jan-Arne Meyer vom Humboldt-Gymnasium in Bornheim ins Rennen gegangen. Der Zwölfjährige hat eine autonome Löschdrohne entwickelt. „Über Satellitenbilder werden Brände erkannt und die Koordinaten an die Drohne gesendet, die weiß, wo sie hinfliegen soll und automatisch wieder zurückfliegt“,beschreibt er. „Als Löschmittel verwende ich CO2 , das ist leichter als Wasser, lässt sich besser komprimieren und macht nicht so eine Sauerei wie Schaum.“ Seine Drohne fungiert als Frühwarner und zum Eindämmen des aufkeimenden Flammenherdes. Zudem hat sie eine Kamera, die die automatisch benachrichtigte Feuerwehr mit Bildern über das Ausmaß des Feuers informiert.