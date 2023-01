Bonn – Die Ermittlungen der Bonner Polizei zu verdächtigen Beobachtungen, bei der ein Zeuge am Donnerstagabend, 17. Juni, eine Personengruppe am Rheinufer zwischen Nordbrücke und dem Rheindorfer Hafen gesehen hatte, sind beendet. Ein Beteiligter folgte dem Zeugenaufruf am Montagabend und meldete sich bei der Wache, das teilte die Polizei am Dienstag mit.

Der Mann schilderte der Polizei an dem Abend mit vier weiteren Personen an der vom Zeugen genannten Stelle angeln gewesen zu sein. Die Gruppe sei mit fünf Motorrollern angereist, von denen zwei Anhänger mitführten. Diese Anhänger sollen in der Form Müllcontainern gleichen. Gegen 23.10 Uhr hätten die Personen ihr Angelmaterial in entsprechende Hüllen verpackt und zusammen mit Stühlen in die dafür zum Uferbereich geschobenen Anhänger geladen.

Die Polizei überprüfte die Angaben des Mannes. Bei den Ermittlungen ergaben sich demnach keine Hinweise auf eine Straftat.

Zuvor hatte ein Fußgänger der Polizei mitgeteilt, dass er am Donnerstag gegen 23:10 Uhr in dem Areal zwischen der Nordbrücke und dem Rheindorfer Hafen mehrere männliche Personen beobachtet habe. Diese hätten einen leblosen Körper in einen Müllcontainer gelegt.

Die Beamten entsandten zwei Streifenwagen zum Ort des Geschehens. Dort trafen die Beamten aber keine verdächtigen Personen an, auch einen Abfallcontainer konnten sie nicht finden. Am Freitagvormittag befragten Beamte der Kriminalpolizei den Zeugen erneut zu seinen Beobachtungen.



Bonn: Große Suche auf dem Wasser und aus der Luft

Anschließend suchten Beamte der Wasserschutzpolizei das Ufer in dem Areal unterhalb der Kläranlage ab, erneut ohne greifbares Ergebnis. Auch die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) hatte im Auftrag der Bonner Polizei mit einem mit Spezialtechnik ausgestatteten Boot das Rheinufer zwischen der Nordbrücke und dem Bonner Hafen abgesucht. Ein Polizeihubschrauber unterstützte die Suche aus der Luft.

Im Laufe des Wochenendes gingen bei den Ermittlern der Polizei Hinweise auf eine Gruppe männlicher Personen ein, die sich in den späten Abendstunden am Ufer aufgehalten haben soll. Diese hätten ihre Motorroller auf dem Leinpfad abgestellt. Ein Motorroller soll einen Anhänger, ähnlich eines Bollerwagens, gezogen haben. Auf den erneuten Zeugenaufruf am Montag meldete sich die beteiligte Person. (ps/hen)