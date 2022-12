Bonner Kirschblüte in der Corona-Krise Im Slalom flanieren auf der Heerstraße

Die Kirschblüte in der Bonner Altstadt lockt in „normalen“ Jahren Zehntausende an.

Würde jetzt trotz Corona-Krise, trotz Kontaktverbot, das übliche Kirschblütenchaos auf den Straßen der Altstadt ausbrechen? Fürs erste war das nicht der Fall.

Bonn – Die Heerstraße und die Breite Straße in der Bonner Altstadt werden alljährlich Anfang April zur Pilgerstätte Zehntausender Kirschblütenanbeter. Das rosafarbene Dach der Bäume übt nach den Monaten des tristen Wintergraus auch auf nicht besonders romantisch veranlagte Menschen einen starken Reiz aus. In den vergangenen Jahren führte das während der etwa zehntägigen Blüte inbesondere an Wochenenden bei schönem Wetter zu einem riesigen Andrang auf den engen Altstadtstraßen.

Meist zu zweit waren die Bewunderer der Bonner Kirschblüten unterwegs. Copyright: Peter Seidel

Auch in diesem Jahr hatte sich die volle Blüte der Zierkirschenbäume seit Tagen angekündigt. Am Samstag war es dann soweit: Bei milden Temperaturen entfalteten die Bäume ihre ganze rosa Blütenpracht vor einem strahlend blauen Frühlingshimmel.

Japanische Touristen bleiben aus

Würde jetzt trotz Corona-Krise, trotz Kontaktverbot, trotz der Regel, mit höchstens einer weiteren Person im Freien unterwegs zu sein, das übliche Kirschblütenchaos auf den Straßen der Altstadt ausbrechen? Fürs erste war das nicht der Fall. Am Samstagnachmittag flanierten zwar viele Menschen unter dem rosa Blüten-Baldachin. Die meisten jedoch waren zu zweit unterwegs. Und es waren deutlich weniger als in den vergangenen Jahren, was vermutlich auch damit zu tun hat, dass die sonst zahlreich nach Bonn kommenden japanischen Touristen in diesem Jahr wohl ausbleiben werden.

Die Flanier-Duos waren allerdings doch so zahlreich, dass, wer den gebotenen Abstand zueinander einhalten wollte, gezwungen war, immer wieder vom Bürgersteig auf die Straße zu wechseln und in einer Art Slalom die Straße entlang zu gehen.

Auf der Straße, die eigentlich eine Fahrradstraße ist, wiederum kurvten auffällig viele auswärtige Auto- und Motorradfahrer aus Köln oder dem Rhein-Sieg-Kreis durch die Altstadt. Und der ein oder andere wollte dabei partout nicht einsehen, dass mehr als Schritttempo nun wirklich nicht drin ist bei so viel Andrang.

Zwischendurch war auch ein Fahrzeug des Bonner Ordnungsamtes auf der Heerstraße unterwegs, wohl um die Lage mal zu beobachten. Die Stadt Bonn hat sich für die kommenden Tage vorgenommen, das Geschehen in der Altstadt im Auge zu behalten und wenn nötig Kontrollen einzuführen.

Auch am Sonntag soll die Sonne wieder scheinen über dem Kirschblütenmeer in der Bonner Altstadt.