Bonn – Nachdem die Polizei in Bonn wegen eines möglicherweise gefährlichen Jugendlichen alarmiert worden ist, hat sie am Donnerstagmittag einen Schüler im Stadtteil Plittersdorf in Gewahrsam genommen. Nach Angaben eines Polizeisprechers auf Anfrage dieser Zeitung hatte der Jugendliche „einen schlechten Tag“ an der Elisabeth-Selbert-Gesamtschule. Möglicherweise steht das im Zusammenhang mit den bevorstehenden Halbjahreszeugnissen.

Er begab sich daraufhin nach Hause. Währenddessen erhielt die Polizei einen Anruf „aus dem Umfeld des Jugendlichen“, wie der Sprecher sagte mit dem Hinweis, dass der Schüler bewaffnet sei. Die alarmierten Polizisten griffen ihn dann nahe seiner Wohnanschrift auf der Straße auf und stellten auch ein Messer sicher, das in der Nähe der Stelle fanden, wo sie den Jungen aufgegriffen hatten.

Der Polizeisprecher betonte, dass in der Schule niemand zu Schaden gekommen sei. Die Befragung des Schülers dauert zur Stunde noch an. (ps)