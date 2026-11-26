Brand in Kfz-Werkstatt im Industriegebiet

Zu einem Brand in einem Industriegebiet ist es am Dienstagabend, 24. November, in Bonn-Dransdorf gekommen. Die Feuerwehr und der Rettungsdienst der Stadt Bonn wurden Angaben eines Pressesprechers zufolge zu einem Brand in einer Kfz-Werkstatt in der Siemensstraße alarmiert.

Trupps unter Atemschutz gehen in die Halle

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte drang Rauch aus einer geschlossenen Hallentür. Da keine Hinweise auf Personen im Gebäude vorlagen, konzentrierten sich die Einsatzkräfte unmittelbar auf die Brandbekämpfung, so die Feuerwehr Bonn. Von der Vorder- und Rückseite des Gebäudes gingen mehrere Trupps unter Atemschutz mit jeweils einem Strahlrohr in die Halle vor und lokalisierten den Brand.

Feuer schnell unter Kontrolle, Halle wird belüftet

Das Feuer konnte der Feuerwehr zufolge schnell unter Kontrolle gebracht werden. Im Anschluss wurde die Halle belüftet, um den Brandrauch aus dem Gebäude zu entfernen. „Aufgrund der verwinkelten Bauweise gestalteten sich diese Maßnahmen etwas umfangreicher“, so der Einsatzleiter. Darüber hinaus wurde das gesamte Gebäude sowie die angrenzenden Hallen auf Rauchausbreitung kontrolliert.

Viele Einsatzkräfte beteiligt, Feuerwache 1 wird besetzt

Der Rettungsdienst stand mit einem Rettungswagen zur Absicherung der Einsatzkräfte bereit. Neben dem Einsatzführungsdienst waren die Löscheinheit der Feuerwache 1, ein Verstärkerlöschfahrzeug der Feuerwache 2 sowie die Freiwilligen Feuerwehren aus Dransdorf, Bonn-Mitte und Endenich an den Maßnahmen beteiligt. Während des Einsatzes wurde die durch den Einsatz der Kräfte verwaiste Feuerwache 1 durch weitere Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr besetzt, um den Brandschutz im Stadtgebiet auch für mögliche Paralleleinsätze sicherzustellen. (jv)