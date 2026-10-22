In der Bonner Südstadt ist es am Mittwochmittag (21. Oktober) erneut zu einem sogenannten „Dooring“-Unfall gekommen. Wie die Polizei mitteilte, wurde dabei ein 60-jähriger Radfahrer verletzt.

Gegen 13 Uhr war der Mann mit seinem Fahrrad auf der Königsstraße in Richtung Bonner Talweg unterwegs, als er an einem geparkten Mercedes vorbeifuhr. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen öffnete die 35-jährige Autofahrerin genau in diesem Moment die Fahrertür.

Polizei warnt vor unachtsam geöffneten Autotüren

Der 60-Jährige hatte keine Möglichkeit mehr auszuweichen, prallte gegen die Tür und stürzte auf die Straße. Aufgrund seiner Verletzungen wurde er anschließend zur Behandlung in eine Klinik gebracht. Das Verkehrskommissariat 1 der Bonner Polizei hat die weiteren Ermittlungen zum genauen Hergang übernommen.

Angesichts des erneuten Vorfalls weist die Polizei abermals auf die Gefahren durch unachtsam geöffnete Fahrzeugtüren hin. Erst am Freitag (16. Oktober) war eine 44-jährige Radfahrerin bei einem gleichartigen Zusammenstoß in Bonn-Endenich verletzt worden und musste ebenfalls im Krankenhaus behandelt werden. Laut Polizei lässt sich ein solcher Unfall bereits durch einen aufmerksamen Blick nach hinten wirksam vermeiden. (red)