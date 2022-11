Bonn – Ein unbekannter Mann soll sich am Dienstagnachmittag im Kottenforst in Bonn vor einer Frau entblößt und vor ihren Augen onaniert haben.



Nach Angaben der Polizei ging die Frau gegen 17 Uhr am Tongrubensee in Röttgen spazieren. Ein Mann saß auf einer Bank und als die Frau sich näherte, entblößte er sich. Die Frau sprach den Mann an, worauf er nicht reagierte. Am Mittwoch zeigte die Frau den Vorfall an.

Die Bonner Polizei fahndet nun nach diesem Mann. Er wird als etwa 25 bis 30 Jahre alt und 165 bis 175 Zentimeter groß beschrieben. Er soll eine schlanke Statur und etwas längeres, in die Stirn fallendes, schwarzes Haar haben. Er trug ihrer Schilderung zufolge eine schwarze Jacke mit roten Streifen, Jeans und einen schwarzen Schal. Nach Angaben der Zeugin soll der Mann ein südostasiatisches Erscheinungsbild haben.

Mehrere Vorfälle mit Exhibitionisten am Kottenforst in Bonn

Die Polizei untersucht auch, ob ähnliche Vorfälle in den letzten Monaten rund um den Kottenforst damit in Verbindung stehen könnten. Bei Fällen an der Robert-Koch-Straße, am Hauweg, am Rheinhöhenweg, am Langer Weg sowie am Gudenauer Weg gebe es Parallelen bei der Täterbeschreibung der Zeuginnen.

Die Ermittler fragen deshalb, wer den beschriebenen Mann in den vergangenen Monaten rund um den Kottenforst beobachtet hat oder Hinweise zu seiner Identität geben kann. Hinweise nimmt die Polizei per Mail oder unter 0228-150 entgegen.



Generell rät die Polizei von Exhibitionisten keine Notiz zu nehmen. Man solle zügig weitergehen und die Polizei über den Notruf verständigen. (hen)