Die Feuerwehr Bonn ist am späten Mittwochabend (29. Juli) zu einem Brand in die LVR-Klinik gerufen worden. Wie die Feuerwehr mitteilte, wurde das Feuer gegen 22.03 Uhr in einem Patientenzimmer am Kaiser-Karl-Ring gemeldet. Parallel löste auch die automatische Brandmeldeanlage aus.

Zum Zeitpunkt des Brandes befand sich nach Angaben der Einsatzkräfte kein Patient und keine Patientin in dem Zimmer. Der Löschangriff konnte von außen über ein Fenster eingeleitet werden. Die Station war durch die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Klinik bereits geräumt worden.

Insgesamt sieben Patientinnen und Patienten sowie Mitarbeitende wurden vom Rettungsdienst untersucht, mussten nicht zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus transportiert werden. Alle übrigen Stationen konnten ihren Betrieb fortsetzen.

Insgesamt waren 60 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst im Einsatz. Nach rund eineinhalb Stunden war der Einsatz beendet. (red)