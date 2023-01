Bonn/Oberbergischer Kreis – Die Polizei hat am Donnerstag im Oberbergischen Kreis einen Mann festgenommen, der eine junge Frau in Bonn stundenlang in deren Wohnung festgehalten und sexuell missbraucht haben soll. Den Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft Bonn zufolge klingelte der Tatverdächtige am 15. März gegen 23 Uhr an der Haustür des Mehrfamilienhauses in Bonn.



Frau rechnete mit Rückkehr von Mitbewohnerin



Da die Geschädigte davon ausging, dass eine Mitbewohnerin zurückkehrte, öffnete sie zunächst die Haus- und kurz darauf auch ihre Wohnungstüre. Nach derzeitigem Ermittlungsstand drängte sie der ihr unbekannte 36-jährige Mann in die Wohnung und missbrauchte die Frau sexuell. Der Tatverdächtige verließ die Wohnung demnach gegen 5:30 Uhr.

Nach der Tat kontaktierte die Frau eine Freundin. Gemeinsam suchten die beiden eine Polizeidienststelle auf. Sofort leiteten die Beamtinnen und Beamten des Kriminalkommissariats 12 sowie des Erkennungsdienstes der Bonner Polizei umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen und Ermittlungen ein.



DNA-Spuren führen nach Oberberg

Durch die schnelle Auswertung gesicherter Tatortspuren (DNA) durch das Landeskriminalamt NRW ergab sich ein dringender Tatverdacht gegen den Mann aus dem Oberbergischen Kreis. Er ist als rückfallgefährdeter Sexualstraftäter im KURS-Programm der Polizei NRW eingestuft. KURS steht für „Konzept zum Umgang mit rückfallgefährdeten Sexualstraftätern“.



Der Tatverdächtige ließ sich widerstandslos festnehmen. Auf Antrag der Bonner Staatsanwaltschaft soll er einem Haftrichter vorgeführt werden. In welchem Ort in Oberberg es genau zur Festnahme kam, dazu wollen sich weder die Polizei in Bonn noch die im Oberbergischen Kreis äußern. Beide verweisen mit Blick auf die Größe des Ortes auf eine mögliche Identifizierbarkeit des Mannes. (ps/kmm)