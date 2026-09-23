Auf der A565 zwischen den Anschlussstellen Meckenheim-Merl und Bonn-Hardtberg beginnen die Vorbereitungen für die Sanierung der Fahrbahndecke in Richtung Köln. Autofahrerinnen und Autofahrer müssen sich dort ab Donnerstagabend (24. September) auf Einschränkungen einstellen, teilte die Autobahn GmbH am Mittwoch (23. September) mit.

Von Donnerstag, 21 Uhr, bis Freitag, 5 Uhr, ist die A565 zwischen Meckenheim-Merl und Bonn-Hardtberg in Fahrtrichtung Köln nur einspurig befahrbar. In dieser Zeit werden die Arbeiten für die Erneuerung der Fahrbahndecke sowie des Standstreifens vorbereitet.

Zwei Fahrstreifen pro Richtung

Ab Freitag (25. September), 6 Uhr, soll bis Anfang Oktober eine sogenannte 2:2-Verkehrsführung gelten. Dabei stehen in beiden Fahrtrichtungen jeweils zwei Fahrstreifen zur Verfügung. In diesem Zeitraum werden neue Mittelstreifenüberfahrten eingerichtet.

Anfang Oktober ist nach Angaben der Autobahn GmbH geplant, den Verkehr auf die Richtungsfahrbahn Koblenz umzulegen. Dann gilt eine 3:1-Verkehrsführung. Anschließend beginnt die eigentliche Erneuerung der Fahrbahndecke in Fahrtrichtung Köln.

Die Bauarbeiten sollen voraussichtlich Ende Dezember abgeschlossen sein. Während der Arbeiten sind die Fahrstreifen nur in eingeschränkter Breite befahrbar. Eine Umleitung ist laut Autobahn GmbH nicht erforderlich. (jv)