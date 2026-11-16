Seit mehr als 53 Jahren fehlt von der damals 13-jährigen Isolde Becker jede Spur. Am 20. Mai 1973 wurde das Mädchen zuletzt auf der Maikirmes in Windeck-Dattenfeld gesehen. Dort hielt sie sich vorwiegend im Bereich eines Autoscooters auf.

Als sie am Abend nicht nach Hause zurückkehrte, meldeten Angehörige sie am folgenden Tag als vermisst. Die Ermittler gehen davon aus, dass Isolde Becker nicht mehr lebt und möglicherweise einem Kapitalverbrechen zum Opfer gefallen ist.

Cold Case von 1973: Bonner Polizei sucht mit neuem Phantombild nach vermisster 13-Jähriger

Im März 2026 nahm die Cold-Case-Ermittlungsgruppe der Bonner Polizei den Fall erneut auf. Dabei befragten die Beamten zahlreiche Schausteller aus Nordrhein-Westfalen. Auch der damalige Betreiber des Autoscooters der Familie Milz konnte ausfindig gemacht und vernommen werden. Die bisherigen Nachforschungen haben die Geschehnisse an jenem Tag jedoch noch nicht klären können.

Bei der männlichen Person könnte es sich eventuell um die letzte Kontaktperson der Isolde Becker gehandelt haben. Copyright: Polizei Bonn

Anhand von Zeugenaussagen erstellten Spezialisten des Landeskriminalamts NRW nun ein Phantombild. Es zeigt einen jungen Mann, der am 20. Mai 1973 als Helfer am Autoscooter beschäftigt war und zu den letzten bekannten Kontaktpersonen von Isolde Becker gehört haben könnte.

Bonner Cold Case: Phantombild eines wichtigen Zeugen

Für den damaligen Zeitpunkt wird er wie folgt beschrieben: etwa 18 bis 20 Jahre alt, 1,70 bis 1,75 Meter groß, sportliche Statur, stahlblaue Augen und auffallend lange Wimpern. An beiden Daumen trug er jeweils einen Silberring. Er soll auf den Namen „Eric“ gehört haben.

Im Zuge der Ermittlungen tauchten zudem die Namen oder Spitznamen „Eddie“ und „Elvis“ für weitere Helfer im Umfeld des Autoscooters auf. Die Polizei schließt nicht aus, dass einer dieser Namen zur Person auf dem Phantombild gehören könnte. Für „Eddie“ und „Elvis“ könnte sich ein früherer oder aktueller Aufenthaltsort im Großraum Köln ergeben.

Das Phantombild wurde auf richterlichen Beschluss veröffentlicht und ist im Fahndungsportal der Polizei NRW abrufbar. Wer Angaben zur Identität des abgebildeten Mannes machen oder die Namen Eric, Eddie und Elvis Personen aus dem Kirmeshelferbereich zuordnen kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an KK11.Bonn@polizei.nrw.de zu melden. (mbr/afp/dpa)