Im Fall der seit 53 Jahren vermissten Isolde Becker sucht die Bonner Polizei erneut nach Zeugen und Fotos. Die damals 13-Jährige wurde laut Polizei am 20. Mai 1973 zwischen 10.30 und 13.30 Uhr auf der Maikirmes in Windeck-Dattenfeld östlich von Bonn zuletzt gesehen. Nach aktuellen Ermittlungsergebnissen hielt sie sich überwiegend im Bereich des Autoscooters auf, der auf dem Festplatzgelände aufgebaut war.

13-Jährige bei Kirmes spurlos verschwunden

Das in Windeck lebende Mädchen kehrte am 20. Mai 1973 nicht nach Hause zurück, so ein Pressesprecher. Angehörige meldeten die 13-Jährige am folgenden Tag auf einer Polizeiwache des Rhein-Sieg-Kreises als vermisst. Seither fehlt von ihr jede Spur, ein weiteres Lebenszeichen ist bis heute nicht bekannt. Die Ermittler gehen davon aus, dass Isolde Becker, die inzwischen über 65 Jahre alt wäre, nicht mehr lebt und möglicherweise einem Kapitalverbrechen zum Opfer fiel. Ein Tötungsdelikt könne man nicht ausschließen, teilte die Polizei mit.

Cold-Case-Einheit rollt den Fall neu auf

Die Cold-Case-Einheit der Bonner Polizei nahm die Ermittlungen im März 2026 wieder auf. Dafür habe es keinen konkreten Anlass gegeben, hieß es. Die Gesamtumstände des Falls seien jedoch Grund genug gewesen, ihn erneut zu prüfen. Bereits im März hatte die Polizei den Fall öffentlich gemacht. Bislang hätten die seither geführten Ermittlungen jedoch keine Klarheit über die Geschehnisse vom 20. Mai 1973 gebracht.

Polizei sucht Fotos von Maikirmes 1973

Den damaligen Betreiber des Autoscooters machten die Fahnder ausfindig und befragten ihn als Zeugen. Auch Schausteller aus Nordrhein-Westfalen wurden in die Ermittlungen einbezogen. Die Ermittlungen erfolgen damit auch mit Unterstützung des Schaustellergewerbes.

Gesucht werden Erinnerungen und Fotos von der Maikirmes vom 19. bis 21. Mai 1973, insbesondere vom Autoscooter und dessen Besuchern. Fotoaufnahmen aus dem Umfeld des Autoscooters seien für die Ermittler von besonderem Interesse.

So erreichen Zeugen die Polizei

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an KK11.Bonn@polizei.nrw.de entgegen. Zuständig ist das Kriminalkommissariat 11 in Bonn. (jv)