Bornheim – Unbekannte Täter haben am Mittwoch in Bornheim eine Seniorin mit einem Schockanruf dazu gebracht, dass sie ihnen Schmuck und Bargeld im Gesamtwert von mehreren Zehntausend Euro überließ. Das berichtet die Polizei.

Demnach rief eine Betrügerin das 89 Jahre alte Opfer am Mittwochmittag gegen 12 Uhr auf dem Festnetzanschluss an. Sie gab sich als Tochter der Seniorin aus und berichtete dann, dass sie einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe, bei dem ein anderer Verkehrsteilnehmer getötet worden sei. Sie sitze in Untersuchungshaft und komme nur mit Hilfe einer Kaution in Höhe von 60.000 Euro von den Angehörigen in Freiheit.

Die schockierte Angerufene gab an, nur 9000 Euro Bargeld aufbringen zu können und übergab dieses sowie zahlreiche hochwertige Schmuckstücke gegen 13 Uhr nicht weit von ihrem Haus in Bornheim-Walberberg entfernt an einen ihr unbekannten Mann.

Am späten Mittwochabend meldete sich die inzwischen von der Betrogenen verständigte Tochter schließlich bei der Polizei. Bislang gelang es der Polizei nicht, die Tatverdächtigen festzunehmen. Den Abholer von Geld und Schmuck beschrieb die Seniorin als etwa 1,65 bis 1,70 Meter großen Mann von schlanker Statur. Er trug kurze, schwarze Haare und war mit einer dunklen Jeans und einer dunklen Jacke gekleidet. Bei der Tat trug er einen weißen Mund-Nasen-Schutz.



Die Polizei bittet Zeugen, die Beobachtungen mit einem möglichen Zusammenhang zu der geschilderten Übergabe in Walberberg gemacht haben, sich unter 0228 15-0 mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen. (ps)