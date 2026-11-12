Einsamkeit kennt viele Gesichter. Addie, die in einer amerikanischen Kleinstadt lebt, fühlt sich vor allem nachts sehr alleine und schläft dadurch schlecht. Eines Tages macht die 70-Jährige ihrem gleichaltrigen Nachbarn Louis, mit dem sie seit Jahrzehnten in einer Straße wohnt, ein ungewöhnliches Angebot: Sie bittet ihn, die Nächte mit ihr zu verbringen und bei ihr zu schlafen, rein platonisch. Um Sex geht es ihr nicht. Sie kennen einander kaum, aber Addie ist überzeugt: „Ich glaube, Sie sind ein freundlicher Mann mit einem guten Charakter, mit dem ich mich gut unterhalten kann.“

Ein ungewöhnliches Angebot unter Nachbarn

Louis zögert zunächst, findet dennoch Gefallen an der Idee, sorgt sich aber um das Gerede der Nachbarn und schleicht sich zunächst heimlich durch die Hintertür in Addies Haus. Es bleibt nicht bei dem einmaligen Besuch. Fast allabendlich treffen sich die beiden fortan bei Addie, verbringen die Nächte gemeinsam redend im Bett, werden immer vertrauter miteinander und öffnen sich in ihren Gesprächen immer mehr.

So beginnt die Geschichte „Unsere Seelen bei Nacht“ des amerikanischen Romanautors Ken Haruf. Das Buch erschien posthum ein Jahr nach seinem Tod und wurde 2017 mit Jane Fonda und Robert Redford verfilmt.

Lesung seit Monaten ausverkauft

Auf der Bühne im Forum des Bornheimer Alexander-von-Humboldt-Gymnasiums (AvH) schlüpften die Schauspieler Walter Sittler und Barbara Auer in die Rollen der beiden einsamen Senioren.

Viel brauchten die beiden renommierten Schauspieler für ihre szenische Lesung nicht, um das Publikum von der ersten Sekunde an in seinen Bann zu ziehen, Scheinwerferlicht, zwei Tische und zwei Gläser Wasser genügten. Ausgerichtet hatte den Leseabend das Bornheimer Kulturforum.

Rund 450 Gäste fanden den Weg ins AvH, die Lesung war schon seit Monaten ausverkauft.

Gespräche, Gerede und familiäre Widerstände

Addie und Louis öffnen sich immer mehr. Addie erzählt vom tragischen Unfalltod ihrer elfjährigen Tochter und dessen Folgen für die Ehe, Louis offenbart eine Affäre, die beinahe seine Ehe zerstört hätte und der er scheinbar immer noch nachtrauert.

Leseabend über Einsamkeit. Copyright: Engel-Strebel

Bewusst trotzen sie dem Gerede der Nachbarn und gehen tagsüber händchenhaltend durch eine belebte Einkaufsstraße. Während Freunde und Bekannte kein Problem mit ihrer Beziehung haben, missbilligen die Kinder der beiden diese innige Freundschaft. Vor allem Addies Sohn Gene, dessen Ehe kriselt, versucht die beiden auseinanderzutreiben, nachdem sein siebenjähriger Sohn Jamie den Sommer mit Louis und Addie verbracht und Louis Jamie schnell in sein Herz geschlossen hatte.

Nach einem Sturz kann Gene seine Mutter davon überzeugen, bei ihm einzuziehen. Der Kontakt zwischen Addie und Louis bricht zunächst ab, bis sie über abendliche Telefonate vor dem Zubettgehen wieder zueinander finden.

Wie die Idee zur Lesung entstand

Die Idee, diese Geschichte auf die Bühne zu bringen, kam von Barbara Auer. Sie hatte den Roman seinerzeit entdeckt. Zuvor hatten sich die Wege der beiden Schauspieler weder vor der Kamera noch auf der Theaterbühne gekreuzt. Da beide Botschafter der Organisation „HelpAge“ sind, die sich weltweit um ältere Menschen kümmert, trafen sie aufeinander: „Nachdem wir uns darüber kennengelernt hatten, hatten wir überlegt, etwas gemeinsam zu machen, was dieser Organisation und älteren Menschen nützt und woran wir beide Freude haben“, schilderte Auer der Rundschau. Zu dieser Zeit hatte sie gerade den Roman von Haruf gelesen.

Humorvoller Abend für das Publikum

Ist künftig ein vergleichbares Projekt geplant? „Die Hoffnung besteht, aber es ist schwierig, dialogische Bücher wie dieses zu finden“, meinte Sittler. Auf jeden Fall sind beide im kommenden Jahr noch auf weiteren Lesebanden mit dieser Liebesgeschichte zu sehen: „Wir freuen uns jedes Mal darauf, das Stück aufzuführen, wir freuen uns aber auch aufeinander, weil es immer ein großes Vergnügen ist“, sagte Auer.

Ein großes Vergnügen war dieser intensive, nachdenkliche, aber auch humorvolle Abend auch für das Publikum, wie der Vorsitzende des Bornheimer Kulturforums, Wolfgang Henseler, bemerkte.

Ausblick auf das Kulturforum-Programm

Im kommenden Jahr werden die beiden Schauspielerinnen und Schwestern Gerit und Anja Kling im mit ihrem autobiographischen Bühnenprogramm „Dann eben ohne Titel …!“ zu Gast sein.