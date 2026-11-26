„Wenn net jetz, wann dann“, sagen Bruno (70) und Heike (68) Zeidmanis. Noch fühlen sie sich schließlich fit und jung genug, um einen ganzen Ort und hunderte Jecken durch die fünfte Jahreszeit zu führen.

Und weil es für sie beide auch schon lange ein Herzenswunsch war, einmal als Prinz und Prinzessin ganz vorne an der Spitze des Mertener Karnevals zu stehen, sagte Bruno Zeidmanis direkt auch im Namen seiner Frau zu, als in seinem Verein – JGV Männer-Reih „Einigkeit 1852 Merten-Heide“ – vor zwei Jahren die Frage die Runde machte: „Wer von uns möchte Tollität für die Session 2027 werden?“

Proklamation im Januar 2027

Karneval feiern, dass können Bruno und Heike Zeidmanis nämlich, das liegt ihnen sozusagen im Blut. Im Verein hat Bruno Zeidmanis oft auch in Begleitung seiner Frau gelernt, Röschen zu binden, Kostüme zu nähen und Karnevalswagen zu bauen. So war es für den Vorsitzenden der Dorfgemeinschaft, Josef Breuer, eine wahre Freude, dem Ort die neuen Tollitäten offiziell vorzustellen. Ganz Merten und das Vorgebirge lud er direkt zur Proklamation der Tollitäten am 9. Januar 2027 auf dem Dorfplatz ein.

Meilenstein für die Dorfgemeinschaft

Mit ihrem Prinzenpaar hat die Dorfgemeinschaft auch einen weiteren Meilenstein für ihre Geschichtsbücher aufgestellt. Denn Bruno und Heike Zeidmanis sind die inzwischen 64. Tollitäten, die die Mertener Dorfgemeinschaft in ununterbrochener Reihenfolge (nur nicht während der Corona-Zeit) durch die fünfte Jahreszeit schicken kann.

Vom Straßenrand in den Zug

Beide lieben den Karneval. Standen sie früher mit ihren drei Kindern am Straßenrand, um nach Kamelle zu rufen, so gehen sie beide seit 15 Jahren – seit Bruno Zeidmanis Mitglied in der Männerreih ist – auch engagiert im Zug mit.

Ein Gefolge für Jung und Alt

Mit jedem Tag steige bei ihnen nun die Freude auf ihre Regentschaft, wenn sie die Festsäle in Merten und der Region auf den Kopf stellen können. Mit dabei ist dann auch stets ihr Gefolge – insgesamt 28 Leute. „Dazu zählen acht Kinder – ansonsten sind wir zur Hälfte Rentner und zur anderen Hälfte junge Leute“, erklärt die designierte Prinzessin. Auch ihre Zwillinge seien mit ihren Familien und ihren vier Enkelkindern dabei. „Genau so muss es doch sein – Karneval ist ein Fest für junge und alte Menschen, ein Fest, dass generationsübergreifend gefeiert werden muss und soll“, sagt sie. „Mit Menschen gemeinsam die Zeit gestalten, mit ihnen feiern und dabei ruhig auch mal die Zeit vergessen, das ist doch das eigentliche A und O“, ergänzt der werdende Prinz Bruno. Alter, Herkunft, Glauben – das alles spiele im Karneval gar keine Rolle.

Auszeit vom Alltag und der eigene Fußabdruck

„Wir wollen die Menschen davon überzeugen, dass sich eine kleine Auszeit aus dem täglichen Trott lohnt, um abzuschalten, loszulassen, um mit Freunden und Fremden zusammen zu lachen und fröhlich zu sein“, betont der designierte Prinz. Dabei haben er und seine Prinzessin jedoch nicht vor, sich für den Karneval und ihre Regentschaft zu verbiegen, sie wollen immer auch sie selbst bleiben. „Wir wollen unseren eigenen Fußabdruck in der Session 2027 hier in Merten hinterlassen“, erklärt Bruno Zeidmanis.

Brauchtum und Sessionsmotto

Und es soll ein Fußabdruck sein, bei dem die Menschen im Mittelpunkt stehen. Nur gemeinsam sei es möglich, das Brauchtum und die Werte ihre Väter und Großväter weiter in die Zukunft zu tragen. „Brauchtum gibt vielen Menschen auch Halt“, betonen der designierte Prinz und die designierte Prinzessin einvernehmlich und gemeinsam verkünden sie dann ihr Sessionsmotto: „Bunte Narren överall, dä Schneemann danzt im Karneval.“