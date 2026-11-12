Nach dem folgenschweren Verkehrsunfall am Dienstagmorgen (10. November) auf der Keldenicher Straße in Bornheim-Sechtem, bei dem ein 14-jähriges Mädchen auf einem Fahrrad tödlich verletzt wurde, gibt es neue Entwicklungen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wurde ein 21-jähriger Tatverdächtiger festgenommen.

Unmittelbar nach dem Zusammenstoß war der Unfallverursacher mit einem schwarzen Mini Cooper vom Unfallort geflüchtet. Einsatzkräfte fanden den verlassenen Wagen kurze Zeit später auf einem Parkplatz in der Nähe des Bahnhofs in Sechtem.

Tödlicher Unfall in Bornheim: 21-Jähriger zunächst wieder entlassen

Im Zuge der Ermittlungen durch das Verkehrskommissariat 2 der Bonner Polizei trafen die Beamten und Beamtinnen an der Anschrift des Fahrzeughalters auf sieben Personen. Nach einer umfangreichen Spurensicherung in den Wohnräumen wurden sie in das Polizeipräsidium gebracht.

Bereits am Dienstag ergab sich nach ersten Maßnahmen und Vernehmungen ein Anfangsverdacht gegen einen 21-jährigen Mann. Er sowie eine 18-jährige Frau wurden erkennungsdienstlich behandelt. Da zu diesem Zeitpunkt jedoch keine Haftgründe vorlagen, wurden beide gemeinsam mit den fünf anderen Personen zunächst wieder entlassen.

Wende im Fall: Mordkommission übernimmt Ermittlungen

Durch die Auswertung zahlreicher Spuren und die Bewertung der Ergebnisse der Unfallaufnahme verdichtete sich der Verdacht gegen den 21-Jährigen im weiteren Verlauf erheblich. Er steht nun im dringenden Verdacht, das Auto zum Unfallzeitpunkt gesteuert und die 14-Jährige dadurch tödlich verletzt zu haben. Auch die 18-jährige Frau soll sich während der Kollision in dem Mini Cooper befunden haben.

Nach Würdigung der Gesamtumstände stufte die Polizei das Geschehen in enger Abstimmung mit der Bonner Staatsanwaltschaft inzwischen als Tötungsdelikt ein. Eine Mordkommission übernahm daraufhin die weiteren Ermittlungen vom Verkehrskommissariat 2.

Nachdem die Staatsanwaltschaft Bonn einen Untersuchungshaftbefehl erwirkt hatte, nahmen die Ermittler und Ermittlerinnen den 21-Jährigen am Donnerstagnachmittag an seiner Wohnanschrift widerstandslos fest. Am Freitag soll der junge Mann einem Haftrichter oder einer Haftrichterin vorgeführt werden. (red)