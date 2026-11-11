Nach einem tödlichen Verkehrsunfall mit Fahrerflucht in Bornheim-Sechtem am Dienstagmorgen (10. November) hat die Bonner Polizei einen 21-jährigen Tatverdächtigen ermittelt. Bei dem Unfall auf der Keldenicher Straße war eine 14-jährige Radfahrerin tödlich verletzt worden.

Die unfallverursachende Person war nach dem Zusammenstoß mit einem schwarzen Mini Cooper vom Unfallort geflüchtet. Einsatzkräfte fanden das verlassene Auto kurze Zeit später auf einem Parkplatz in der Nähe des Bahnhofs in Sechtem.

Sieben Personen an Halteranschrift angetroffen

Im Zuge der Ermittlungen des zuständigen Verkehrskommissariats 2 trafen die Beamten an der Anschrift des Halters sieben Menschen an. Wer den Wagen zum Unfallzeitpunkt gesteuert hatte, wurde dort zunächst nicht mitgeteilt. Nach einer Spurensicherung in der Wohnung kamen alle sieben Personen in das Polizeipräsidium.

Durch erste Vernehmungen ergab sich laut Polizei ein Anfangsverdacht gegen einen 21-jährigen Mann, der den Unfall verursacht haben könnte. Er sowie eine 18-jährige Frau wurden erkennungsdienstlich behandelt. Da keine Haftgründe vorlagen, wurden anschließend alle wieder entlassen. Die weiteren Ermittlungen zu dem Fall dauern an. (red)