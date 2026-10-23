„Es war einfach großartig“, schwärmt Schulleiterin Andrea Lauer. Immer noch ist sie schlichtweg begeistert, wenn sie vom jüngsten – dem inzwischen 30. Sponsorenlauf der Thomas-von-Quentel-Grundschule in Bornheim-Walberberg – spricht. Angetreten waren rund 170 Kinder, einige Lehrer und etliche Eltern. Und die meisten Teilnehmer sind während des Laufs wahrhaftig wieder über sich selber herausgewachsen beziehungsweise herausgelaufen.

Sponsoren zahlen pro Runde

Ziel des diesjährigen Sponsorenlaufs war es, Geld für spezielle Lernmöbel für die Grundschule zu „verdienen“. Dazu hatten sich die Kinder, Lehrer und auch etliche Eltern im Vorfeld Sponsoren gesucht, die ihnen für jede Runde (rund 400 Meter) eine bestimmte Geldsumme zahlten. „Einige Kinder hatten auch vier und fünf und sogar zehn Sponsoren gefunden, die ihnen pro gelaufene Runde 50 Cent oder einen Euro gaben“, erzählt die Schulleiterin.

Auf anderen Zetteln habe hingegen nur ein Sponsor gestanden, der jede Runde mit fünf Euro honorierte. Sogar Eltern der Kinder aus den Walberberger Kindertagesstätten seien mitgelaufen, alle vereint im großen gemeinsamen Ziel, möglichst viel Geld für diese heiß ersehnten Möbelelemente zusammenzubekommen.

Der Walberberger Sponsorenlauf ist darüber hinaus längst ein Selbstläufer. Ein Wunder ist es deswegen nicht, dass stets auch Walberberger Vereine und Geschäftsleute mitmischen und stets Hunderte Fans zum Start- und Zielbereich locken. Um die Laufstrecke abzusichern, war auch die zuständige Polizeihauptkommissarin „Rosi“ Claudia Rosenberger nach Walberberg gekommen. Zusammen mit einigen Lehrern aus dem Lehrerkollegium sperrte sie die betroffenen Straßen einfach ab.

Lernhöhle mit Fenster. Copyright: Margret Klose

Die Fußballkinder des SSV Walberberg trugen natürlich stolz ihre Fußballtrikots. Der SSV ließ es sich auch bei diesem 30. Sponsorenlauf nicht nehmen, die vom örtlichen EDEKA-Markt gespendeten Stärkungen – das Wasser und die Bananen – an die Läufer zu verteilen. Und was wäre der Sponsorenlauf ohne die Pfadfinder und ihre mitgebrachte und aufgebaute „Waffelküche“? Mit dabei war natürlich auch der Förderverein der Grundschule, dessen ehrenamtliche Crew die Gäste und Sportler mit Grillwürstchen verwöhnte. Ziemlich gefragt waren auch die Cocktails der Übermittagbetreuung an ihrer Null-Promille-Bar.

„Es war ein richtiges Lauffestival“, resümiert Lauer. Auf jeden einzelnen Teilnehmer, auf jeden Läufer sei sie sehr stolz. Nur gemeinsam sei es schließlich möglich gewesen, so viel Geld einzulaufen, insgesamt 5385 Euro. „Einige Kinder sind für die neuen Möbel sogar 20 Runden und mehr gelaufen“, lobt sie.

Kinder wählen ihre Lieblingsmöbel per Strichliste

Bereits vor dem Sponsorenlauf durften die Grundschüler ihre Lieblingsmöbel-Elemente aussuchen. Dazu war im Foyer der Grundschule ein Plakat aufgehängt, auf dem die einzelnen Elemente abgebildet waren. „Die Auswahl wurde dann ganz demokratisch per Strichliste getroffen“, berichtet Lauer. Wie sich das Lernen und Lümmeln und Abschalten mit und in den einzelnen Elementen anfühlt, wissen die meisten Kinder auch schon. „Einige solcher Elemente hätten sie schließlich schon vor den Osterferien bekommen - zum Teil vom Förderverein der Schule, zum Teil auch aus den Fördergeldern zum Recht auf Ganztag.“

„Diese Möbel werden vormittags und nachmittags im Unterricht und in der Nachmittagsbetreuung gebraucht“, berichtet Lauer. Das neue pädagogische Konzept der Schule ermöglicht den Kindern nämlich, ihre Lernorte selbstständig zu wählen und Lernaufgaben allein oder in Gruppen zu erarbeiten und dabei eigenverantwortliches Denken, Zusammenarbeit und demokratisches Handeln zu lernen – stets mit Unterstützung der Lehrkräfte. In der nächsten Sitzung des Schulparlaments wird auch die Strichliste besprochen, um über die Neuanschaffung der Möbelelemente zu entscheiden.