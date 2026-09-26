Im Rhein bei Bornheim-Hersel ist ein 250-Kilogramm-Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Die Bombe muss nach Angaben der Feuerwehr noch am Samstag (26. September) kontrolliert gesprengt werden. Dafür wurde auch der Rhein gesperrt, erklärte die zuständige Wasserschutzpolizei in Duisburg auf Anfrage. Schiffe können für die Dauer der Maßnahmen nicht weiterfahren.

Bombenfund bei Bornheim: Evakuierung von 500 Anwohnern

Für die Sprengung wurde ein Evakuierungsradius um die Fundstelle eingerichtet. Davon sind rund 500 Anwohnerinnen und Anwohner betroffen. Der betroffene Bereich umfasst die Ruhrstraße 1 bis 27, die Oderstraße 2 bis 14a, die gesamte Donaustraße, die Lechstraße 3 bis 15, den gesamten Bayerhof, die Häuser mit ungerader Hausnummer in der Bayerstraße 29 bis 45 sowie die Hausnummern 61 und 63 und die Hausboote am Herseler Werth.

Das Ordnungsamt hat mit dem ersten Klingeldurchgang begonnen und wird Lautsprecherdurchsagen durchführen. Eine Anlaufstelle für betroffene Anwohnerinnen und Anwohner wurde in der Herseler Rheinhalle eingerichtet. Sobald die Evakuierung abgeschlossen ist, wird der Kampfmittelräumdienst die kontrollierte Sprengung durchführen. (red)