Bornheim/Wesseling – Bei einem Unfall in Wesseling sind am Montagmittag eine Frau und ihr achtjähriges Kind schwer verletzt worden. Sie mussten nach der notärztlichen Versorgung am Unfallort mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Drei weitere Beteiligte, darunter ein 24-jähriger Bornheimer, wurden von den Rettungskräften am Unfallort untersucht, mussten jedoch nicht akut weiter behandelt werden.

Nach bisherigen Ermittlungen der Polizei wollte die 43-Jährige in Wesseling-Keldenich auf die Sechtemer Straße abbiegen und übersah den 24-Jährigen, der in Richtung Sechtem unterwegs war. Auf der Kreuzung kam es zum Zusammenstoß. Rettungskräfte aus Brühl, Bornheim und Köln waren schnell am Unfallort und kümmerten sich um die Menschen.

Unter der Einsatzleitung von Steffen Trappmann gelang es Wesselinger Feuerwehrleuten schnell, die eingeklemmte 43-jährige Frau und das Kind aus ihrem Wagen zu befreien. Dazu musste aber die Fahrertür abgetrennt werden. Ein Hund, der mit im Auto gesessen hatte, blieb unverletzt. Feuerwehr und Polizei mussten Autofahrer zurückweisen, die trotz der sichtbaren Absperrung in die Unfallstelle gefahren waren.