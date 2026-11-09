Als Pia Filler auf die Fragen dieser Zeitung antwortet, sitzt sie mit ihrem Mann Joshua gerade nicht an einem Billardtisch, sondern in einer Istanbuler Klinik – Joshua lässt sich dort die Haare transplantieren. Es ist ein kurzer Zwischenstopp zwischen zwei Welten: Er kommt frisch aus Doha, wo er soeben den Qatar 10-Ball World Cup gewonnen hat, sie aus Valencia von einem Turnier der Euro Tour. Zwei Flughäfen, zwei Erfolge, ein gemeinsames Ziel – so sieht der Alltag des wohl außergewöhnlichsten Ehepaars im internationalen Billardsport aus.

Ehepaar führt beide Weltranglisten

Was Joshua und Pia Filler geschafft haben, ist weltweit einzigartig: Beide führen derzeit die Weltranglisten in ihrer jeweiligen Disziplin an – er bei den Herren, sie bei den Damen. Joshua Fillers Karriere allein sucht in der Billardgeschichte ihresgleichen. Der gebürtige Bönener gewann bereits die WPA-Weltmeisterschaft im Nine-Ball (2018) und im Eight-Ball (2024), dazu den China Nine-ball Open und zuletzt den Qatar 10-Ball World Cup in Doha. 2017 mit 19 gelang Filler der Durchbruch: Er gewann in Shanghai die China Open, sein erster Weltranglistensieg. 2018 folgten der EM-Titel im 10-Ball und die Weltmeisterschaft im 9-Ball. Pia Filler wurde 2024 als erste Frau überhaupt mit einer Wildcard für die World Nine-ball Tour ausgestattet und sicherte sich mehrfach den Titel der Damen-Europameisterschaft im Nine-Ball.

Zur Weltrangliste zählen Resultate bei Turnieren wie Weltmeisterschaften und den US Open, für die eine Qualifikation nötig ist, und bei offenen Ranking-Events. Das Roll-over-System verlangt, Vorjahresresultate zu bestätigen oder zu verbessern.

Fast 60 Flüge, drei Monate zu Hause

Der Preis für diesen Erfolg ist ein Leben auf Reisen. „In diesem Jahr werden es zum Ende des Jahres etwa 26 bis 30 Turniere gewesen sein, in rund 12 bis 15 verschiedenen Ländern“, erzählt Pia Filler. Im Vorjahr habe das Paar einmal genau nachgerechnet: „Dabei sind wir auf fast 60 Flüge und gerade mal 3 von 12 Monaten in Deutschland gekommen.“ Nicht immer ließ es sich einrichten, zusammen zu Turnieren zu reisen – inzwischen hat sich das geändert, seit die Frauen-Tour im Billard deutlich gewachsen ist. „Vor ein paar Jahren gab es noch keine ausgeprägte Profi-Frauen Tour, da war ich hauptsächlich an Joshuas Seite bei Turnieren und habe mich um alles Organisatorische gekümmert“, so Pia Filler. Aber getrennte Trips lassen sich nicht ganz vermeiden, es kommt schon vor, dass beide bis zu acht Wochen getrennt unterwegs sind. Erleichtert wird der gemeinsame Alltag durch Turnierserien wie die Pro Billiard Series von Predator, die meist Damen-, Herren- und sogar Mixed-Doppel-Wettbewerbe parallel anbietet.

Alles nach dem Billardsport ausgerichtet

Wie man überhaupt an die Spitze der Weltrangliste kommt, erklären Pia und Joshua nüchtern: Es reiche kein einzelner Turniersieg, vielmehr zähle ein „Roll-over“-System aus Weltmeisterschaften, dem US Open und offenen Ranking-Events, bei dem Vorjahresplatzierungen bestätigt oder verbessert werden müssen. „Man muss also Weltranglisten-Turniere gewinnen und immer wieder Top-Platzierungen bei diesen Events abliefern“, fasst Pia zusammen. Dahinter steckt Verzicht: „Wir haben definitiv unser ganzes Leben nach dem Billardsport ausgerichtet und das hat bei uns immer oberste Priorität. Wir trainieren täglich mehrere Stunden, es gibt keinen Tag, der sich nicht um Billard dreht bei uns.“ Das Training planen die Fillers komplett selbst – inklusive der Analyse eigener Schwächen aus vergangenen Turnieren. Auch mental sei der Sport fordernd, sagt Pia Filler: „Billard ist ein sehr mentaler Sport, ganz besonders, weil es ja keine direkte Reaktionssportart ist. Im Prinzip spielt man ja immer gegen sich selbst.“ Ein Patentrezept dafür gebe aber es nicht – jeder müsse seinen eigenen Weg finden.

Kultstatus im Netz, Fokus auf sich selbst

Dass das Paar in sozialen Netzwerken längst Kultstatus genießt und mitunter mit prominenten Sportler-Ehen verglichen wird, lässt die beiden erstaunlich unbeeindruckt. „Wir fokussieren uns da zu 100 Prozent auf uns selbst, um Druck von außerhalb machen wir uns da keine Gedanken“, sagt Pia Filler. Der eigene Anspruch zähle, nicht die Meinung anderer.

Das Paar tourt durch die Welt. Copyright: Filler

Der Trainingsraum als wichtigstes Zimmer im Haus

Umso größer ist die Bedeutung des Rückzugsorts zwischen all den Turnieren. Erst vor kurzem sind Joshua und Pia Filler von Bad Honnef nach Eitorf gezogen – in ihr eigens Haus. „Das Zuhause ist für uns wichtig, um zwischen dem Turnierstress eine ‚Basis' zu haben, wo wir uns erholen und auf die nächsten Wettkämpfe wieder vorbereiten können, ohne großen Trubel“, erzählt Pia. Weil zwei Billardtische mit Wettkampfmaßen viel Platz brauchen, hatte die architektonische Gestaltung eine klare Vorgabe: „Die ganze Planung für das Haus dreht sich eigentlich um den Trainingsraum, denn das ist für uns der wichtigste Raum.“

Der Rhein-Sieg-Kreis als Zuhause und der Billardboom

Mit dem Rhein-Sieg-Kreis verbindet das Paar inzwischen weit mehr als einen Wohnsitz. „Der Rhein-Sieg-Kreis ist wunderschön und ist über die letzten sieben Jahre zu unserem Zuhause geworden. Wir fühlen uns sehr wohl hier, die Landschaft ist schön und entspannend und dennoch ist man schnell Mitten in der Bonner oder Kölner Innenstadt, das finden wir sehr angenehm“, schwärmt Pia Filler. Sie beobachtet zudem, dass der Sport insgesamt an Zuspruch gewinnt: „Der Billardboom kehrt die letzten Jahre auf jeden Fall bemerkbar zurück.“ Das Image als bloßer Kneipensport halte sich zwar hartnäckig, treffe auf Profiniveau aber längst nicht mehr zu. Deutschlandweit gebe es viel Talent – doch der Weg nach oben verlange Opferbereitschaft: „Um Profi zu werden, muss man alles auf eine Karte setzen und viel investieren und mentale Härte besitzen, das möchte nicht jeder.“

Was für junge Talente am wichtigsten ist

Für junge Talente aus der Region rät Pia Filler vor allem zu früher Wettkampferfahrung: „Am wichtigsten war das Erfahrung sammeln auf nationaler und internationaler Ebene, schnell an Wettkämpfe herangeführt werden, um den Umgang damit zu lernen.“ Das größte Talent nütze ohne hartes Training wenig.

Der Blick nach vorn: gelassen und gesund

Nach vorne blicken die beiden bewusst gelassen. „Wir leben im Hier und Jetzt, was die Zukunft bringt, werden wir sehen“, sagt Pia. Wichtig sei vor allem die Gesundheit – alles andere ergebe sich: „Ansonsten möchten wir natürlich aus sportlicher Sicht maximal erfolgreich bleiben und dieses schöne, aufregende Leben weiter genießen.“

Nach der Reise durch Doha, Valencia und Istanbul wartet für Joshua und Pia Filler schon der nächste Flug – und irgendwann dazwischen wieder ein paar ruhige Tage in Eitorf. (jv)