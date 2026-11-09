Zwischen Viktoria Köln und dem Mittelrheinpokal herrscht eine Art Liebesbeziehung. Elfmal standen die Höhenberger in einem Endspiel (zweimal als SC Viktoria, neunmal als FC Viktoria). Sie gingen dabei stets als Gewinner vom Feld, zuletzt im Mai nach einem Sieg im Elfmeterschießen über die Fortuna (6:5). Als Lohn gab es die Trophäe und den 1. FC Nürnberg als Erstrunden-Gegner im DFB-Pokal. Dort unterlag die Viktoria trotz starker Leistung unglücklich im Elfmeterschießen (4:5). In der laufenden Saison könnte es eine Premiere geben: Als Tabellenführer hat die Viktoria gute Aussichten, als einer der vier bestplatzierten Drittligisten direkt für den DFB-Pokal qualifiziert zu sein, ohne Umweg über den Verbandscup. Ihren Titel möchten die Höhenberger dennoch verteidigen.

Die Mannschaft von Trainer Marian Wilhelm eröffnet das Achtelfinale des Wettbewerbs: Am Donnerstag (19 Uhr) ist der FC Viktoria zu Gast beim Mittelrheinligisten Siegburger SV. Gespielt wird im Troisdorfer Aggerstadion. „Ein großer Rasenplatz und sicherlich zu der Jahreszeit nicht mit den allerbesten Bedingungen“, sagt Viktorias Trainer Marian Wilhelm. Siegburg, Tabellenelfter der Mittelrheinliga, sei beobachtet worden, so der Coach. „Sie haben einen klaren Plan, sind eine gute Mannschaft.“

In der letzten Saison war Benjamin Zank der Retter

Er spricht aus Erfahrung. In der vergangenen Saison musste die Viktoria im Viertelfinale bei Siegburg antreten, damals im Walter-Mundorf-Stadion. Benjamin Zank bewahrte die Höhenberger mit seinem Treffer zum 2:1 in der 84. Minute vor einer Verlängerung. „Gerade auf einem schwierigen Untergrund ist es nochmal komplizierter, gegen einen tiefen Block zu spielen“, warnt Wilhelm.

Der 38-Jährige kündigte eine für die Viktoria typische Pokal-Rotation an. Beim Siegburger SV wird wohl ein Mix aus Stammkräften und Reservisten antreten. Jakob Sachse, Noah Maboulou, Eric Gueye, Jason Amann, Niklas Jahn, Felix Albers, Marco Pledl sowie Torwart David Wyciok dürfen sich Hoffnungen auf einen Einsatz machen. „Wir haben großes Vertrauen in den Kader. Das muss man nicht nur immer wieder erzählen, sondern auch leben“, sagt der Coach.

Christoph Greger zuletzt zweimal im Kader

Ebenfalls möglich ist das Comeback von Christoph Greger. Nach monatelangen Rückenproblemen und einer Sprunggelenk-Operation hatte es beim etatmäßigen Kapitän zuletzt immerhin wieder für Kaderplätze gegen Hoffenheim II und Saarbrücken gereicht, allerdings noch nicht für Minuten auf dem Feld. „Er ist eine Option, keine Frage“, sagt Wilhelm. „Wir freuen uns, dass er so weit ist.“

Egal, wie die Startaufstellung aussieht: Die Viktoria ist großer Favorit. Der Außenseiter spricht entsprechend mit viel Bewunderung vom Drittligisten. „Viktoria ist eine echte Top-Mannschaft, der ich den Aufstieg in die Zweite Liga zutraue. Mit Marian Wilhelm haben sie einen gut ausgebildeten Trainer, der sein Handwerk von der Pike auf gelernt hat“, sagt Siegburgs Trainer Alexander Otto.