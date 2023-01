Eitorf – Dramatischer als zunächst angenommen entwickelte sich der Brand einer Thuja-Hecke in Bitze. Als der Einsatzleiter, Gemeindebrandinspektor Jürgen Bensberg, am Dienstag kurz vor 12 Uhr von der Feuerwache aus startete, um zur Alzenbacher Straße zu gelangen, sah er bereits eine Rauchwolke in den Himmel steigen. Er ließ weitere Kräfte nachalarmieren. An der angegebenen Adresse standen große Teile der an einigen Stellen mehrere Meter hohen Hecke in Flammen.



Sofort setzten die Einsatzkräfte große Mengen an Wasser ein, um die enorme Hitzewirkung einzudämmen. An dem daneben stehenden Wohnhaus waren bereits Fenster geplatzt. Aus dem Dach stieg Qualm auf. Bensberg ließ erneut Einheiten nachrücken, insgesamt waren es am Ende 25 Wehrleute, die das Feuer bekämpften.



Ihnen gelang es schließlich, eine Ausbreitung auf das Wohngebäude zu verhindern, obwohl brennende Holzstücke bis in die Dachrinne flogen. An einigen Stellen waren bereits leichte Hitzeschäden entstanden.



Die Brandursache ist bislang unklar. In der Nähe der verkohlten Pflanzen fand sich allerdings eine Pfanne. Ob diese das Feuer entfachte, wird Gegenstand der Ermittlungen sein, die die Polizei aufgenommen hat.