Eitorf – Zu einem kuriosen Unfall wurden am Freitag kurz nach 9.30 Uhr Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst gerufen. Ein Auto solle auf dem Dach liegen, zwei Menschen säßen darin, so die Angaben von Augenzeugen. Als die Einsatzkräfte an der Straße Heltengarten in der Ortschaft Kehlenbach eintrafen, fanden sie tatsächlich einen umgekippten Wagen vor.



Der 70 Jahre alte Fahrer war nach Angaben der Polizei aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Fahrzeug die abschüssige Strecke rückwärts heruntergerollt. Dabei geriet der Wagen aus seiner Sicht nach rechts und setzte mit den rechten Reifen auf einer ansteigenden Grundstücksmauer auf.



Einen Maschendrahtzaun drückte das Gefährt nieder. Nach einigen Metern bekam das Auto Schlagseite, weil die Straße erheblicher tiefer lag als die Grundstücksmauer und stürzte über die Seite auf das Dach.



Der Fahrer und seine 64 Jahre alte Beifahrerin konnten sich mit Hilfe von Nachbarn befreien. Sie wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht, waren aber augenscheinlich nicht verletzt. Der Wagen war erheblich beschädigt und musste abgeschleppt werden. Die Polizei nahm die Spuren auf, die Straße durch das kleine Dorf blieb während dieser Zeit gesperrt. (rvg)