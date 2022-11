Nicht nur die Hausgemachten Maultaschen im Eitorfer Traditionslokal „Böck dich“ sind ein echtes Highlight.

Die beiden neuen Pächter Guido Baumann und Marc Seidel haben auch sonst ein paar Änderungen vorgenommen.

Wir haben das „Böck dich“ besucht.

Eitorf – Der schönste Platz ist immer an der Theke. Dort steht im „Böck dich“ jetzt ein Tisch mit einer dekorativ präsentierten Auswahl an Weinen neben akkurat gefalteten Servietten. Auch der Tresen selbst ist nicht mehr der alte, er wurde wie das gesamte in die Jahre gekommene Interieur ausgetauscht. Paneelen, Kupferlampenschirme, Schmiedeeisen und Eckbänke sind einem schicken Look gewichen.

Nicht zuletzt sind die Gesichter neu, die seit dem 1. März die Gäste begrüßen: Guido Baumann (41) und Marc Seidel (38) haben die Traditionsgaststätte am Eitorfer Markt übernommen.

Die Gastgeber

Das „Böck Dich“ hat seinen kuriosen Namen einer Tiefbaumaßnahme zu verdanken. Nachdem das Straßenniveau am Eitorfer Markt angehoben worden war, mussten die Gäste statt einer Stufe hinauf zum Eingang hinab steigen und darauf achten, dass sie sich nicht den Kopf stießen.

Marc Seidel, 38, stammt gebürtig aus dem Badischen und ist in Süddeutschland aufgewachsen. Er ist gelernter Koch, Hotelmeister und zertifizierter Weinberater.

Guido Baumann, 41, ist in Troisdorf geboren und hat eine Ausbildung zum Bankkaufmann gemacht. Er war in Hamburg und Zürich als Geschäftsfilialleiter beziehungsweise Eventmanager eines Hotels tätig. Seit zwei Jahren sind die neuen Pächter des „Böck dich“ ein Paar. Sie sind in die Nähe ihrer Arbeitsstätte gezogen. (kh)

„Das ,Böck dich' hat eigentlich uns gefunden“, antwortet Seidel auf die Frage, wie es dazu kam. Bundesweit waren die gastronomieerfahrenen Männer auf der Suche nach einem passenden Lokal gewesen – bis Ende November vergangenen Jahres. Da hatte Eigentümer Dr. Bernd Kessel (Hotel Schützenhof, Alzenbach) bereits die Komplettrenovierung abgeschlossen.

Von außen hat die Traditionsgaststätte „Böck dich“ ihr Aussehen bewahrt. Copyright: Bröhl

Die moderne Innenoptik, die sich hinter der Fachwerkfassade nicht unbedingt vermuten lässt, überzeugte Baumann. „Das war ein Wow-Effekt, als wir reinkamen.“ Einen Hingucker, in Form eines als Spirituosenschrank genutzten Überseekoffers, haben die neuen Pächter selbst mitgebracht. Auch alteingesessene Eitorfer dürften beim ersten Anblick staunen. Von seinem Ursprung als Schankstube hat sich das „Böck dich“, vormals Gaststätte „Zur ewigen Lampe“, endgültig gelöst. „Es ist ein Speiserestaurant, in dem sich die Gäste Zeit zum Genießen lassen können“, sagt Marc Seidel.

Tipp: Hausgemachte Maultaschen

Ab 14 Uhr steht er unter der Woche an Herd und Backofen, um durchgehend bis zum Abend mit frischen Zutaten zu kochen. Dabei hat er sich auf die deutsche Küche spezialisiert. Hausgemachte Maultaschen, eine Reminiszenz an seine badische Herkunft, stehen auf der Karte, und aktuell eine Reihe von Gerichten, bei denen Bärlauch die besondere Geschmacksnote setzt. An jedem ersten Sonntag im Monat wird ein Brunch (25 Euro inklusive Sekt und Heißgetränk) angeboten.

Dabei, so Baumann, sollen wechselnde Themen – am 5. April „Frühlingserwachen“ – die Gäste immer wieder überraschen. Es gibt zwölf Tische, an denen insgesamt bis zu 50 Personen Platz nehmen können. Der Abschied von den alten Sitznischen ermöglicht eine flexible Aufstellung etwa für Hochzeitsfeiern und geschlossene Gesellschaften zu anderen Anlässen. „Das positive Feedback überwiegt, wir sind froh, dass es gut läuft“, bilanziert Seidel nach den ersten zehn Tagen und empfiehlt zu reservieren.

Die Gaststätte „Böck dich“ in Eitorf, Markt 15, ist dienstags bis freitags in der Zeit von 14 bis 22 Uhr (Küche bis 21 Uhr) geöffnet, samstags in der Zeit von 11 bis 24 Uhr und sonntags in der Zeit von 11 bis 21 Uhr. Montags bleibt die Gaststätte geschlossen. Die Webseite der Gaststätte ist angelegt, befindet sich derzeit aber noch im Aufbau.

