Eitorf – Die Infokästen der Gemeinde Eitorf sind Teil einer kleinen Kunstausstellung geworden. Kulturmanager Thomas Feldkamp ließ die fünf Kästen, die aufgrund ausgefallener Veranstaltungen leer blieben, mit Fotos bestücken.



Ausgestellt sind Arbeiten aus der Serie „Inspiration“ des Eitorfer Künstlers und Fotografen Wolfgang Rupprecht. Zu finden sind die Kästen am Bahnhof, in der Asbacher Straße, am Theater und am Rathaus.



Feldkamp wünscht sich insgesamt mehr Kunst im Ort und sucht dafür Mitstreiter. „Falls Sie potenzielle Ausstellungsorte wie vorübergehend ungenutzte, leere Schaufenster oder andere Orte in unserer Gemeinde für Installationen oder Kunstwerke bereitstellen möchten, dann würde die Gemeinde sich sehr freuen“, sagt er. „Gemeinsam können unschöne Bereiche zu tollen Kunstaugenblicken erschaffen werden.“ (seb)