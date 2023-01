Hermann-Weber-Bad Eitorf muss die Eröffnung erneut verschieben

Eitorf – Die Eröffnung des Hermann-Weber-Bades, das seit vier Jahren saniert wird, verschiebt sich weiter. Zum Ferienbeginn am 5. Juli sei auch eine Teilöffnung nicht möglich, teilt die Gemeindeverwaltung mit. Es stünden noch wichtige Abnahmen und Nachbesserungen aus.



Leckagen müssen noch gefunden und behoben werden

„Am 17. Juni hat die lang ersehnte Bauendabnahme für die Sanierungsmaßnahme mit dem Rhein-Sieg-Kreis stattgefunden“, heißt es in der Erklärung aus dem Rathaus. Nunmehr sei die Prüfung der Unterlagen abzuwarten. Die Abarbeitung der Mängel erfolge zeitnah, jedoch komme es dabei wieder auf die Verfügbarkeit der Firmen an.



Als Beispiel werden „kleinere Mängelpunkte im Brandschutz“ genannt. Das Freibad könne nicht gesondert in Betrieb gehen, weil noch zwei Leckagen an der Rohrleitung des Außenkinderbeckens detektiert und repariert werden müssten.



Das Lehrschwimmbecken weise 200 kleinere Schadstellen auf, Lochfraß heißt hier das Stichwort. Die Beseitigung dieses Lochfraßes laufe auf vollen Touren, versichert die Gemeinde. „Es haben mehrere Termine mit dem beauftragten Sachverständigen stattgefunden. Dieser hat festgelegt, wie der Boden des Lehrschwimmbeckens saniert werden kann. Die Arbeiten sind für Anfang/Mitte Juli terminiert.“



Termin für die Wiedereröffnung noch offen

Erst nach Abschluss aller Arbeiten könne man die Becken wieder mit Wasser füllen und die neue Badtechnik vollständig in Betrieb nehmen. Bisher seien etwa die Wasseraufbereitung, Heizung, Lüftung und Gebäudeleittechnik immer unabhängig voneinander gelaufen. Bis die gesamte Technik aufeinander abgestimmt sei und funktioniere, könnten durchaus ein bis zwei Wochen vergehen.



Dann schließe sich noch eine derzeit in Planung befindliche Testphase mit Badegästen an. Erst wenn dabei die Technik einwandfrei funktioniere, könne das Hermann-Weber-Bad wieder in Vollbetrieb gehen.