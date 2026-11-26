Gruppenfoto in neuen Laufshirts

Am Sonntag, dem 22. November, präsentierten sich zahlreiche Läuferinnen und Läufer des Lauftreffs Eitorf vor der Biologischen Station am alten Güterbahnhof in ihren neuen, einheitlich gestalteten Laufshirts zu einem großen Gruppenfoto. Die drei Sponsoren, deren Unterstützung die Aktion erst möglich machte, waren ebenfalls dabei.

Drei Sponsoren machen 60 Shirts möglich

Unter dem Motto „Running Shirts für das Team“ konnten rund 60 Laufshirts angeschafft werden. Möglich wurde dies durch das Reformhaus Lichius, die Foodbar Eitorf und Obst und Gemüse Derscheid. Die drei örtlichen Unternehmen übernahmen einen erheblichen Teil der Kosten, sodass die Läuferinnen und Läufer nur einen geringen Eigenanteil tragen mussten.

Nachfrage übertrifft die Erwartungen

Besonders erfreulich war die außergewöhnlich große Nachfrage: Das Interesse an den Shirts übertraf die ursprünglich geplante Stückzahl deutlich. Auch nach Abschluss der Bestellung meldeten sich weitere Interessierte, sodass nicht mehr alle Wünsche berücksichtigt werden konnten. Die neuen Shirts stehen für mehr als ein einheitliches Erscheinungsbild: Sie sind Ausdruck des Zusammenhalts und machen den Lauftreff auch bei Veranstaltungen über die Ortsgrenzen hinaus sichtbar.

Eine junge Laufgemeinschaft mit beachtlicher Entwicklung

Erst Ende April gegründet, hat sich der Lauftreff Eitorf innerhalb weniger Monate zu einer lebhaften, stetig wachsenden Gemeinschaft entwickelt. Seit dem ersten gemeinsamen Lauf ist kein einziger Mittwochstermin ausgefallen. Woche für Woche treffen sich Laufbegeisterte zu gemeinsamen Laufrunden über sieben oder zehn Kilometer entlang des Eitorfer Siegufers und im Bereich des Parks. Ergänzt wird das Angebot durch abwechslungsreiche „Lauftreff-Specials“ an Wochenenden, bei denen auch neue Strecken und anspruchsvollere Trailwege erkundet werden.

Laufkurs für Einsteiger stößt auf Resonanz

Auch der eigens gegründete Laufkurs für Anfängerinnen, Anfänger und Wiedereinsteiger stieß auf große Resonanz. Mehrere Teilnehmende sind inzwischen bereits in den regulären Lauftreff gewechselt. Das Angebot zeigt, wie groß der Bedarf an einem niedrigschwelligen Einstieg ist.

Gemeinschaft ohne Vereinsstruktur

Der Lauftreff ist bewusst kein eingetragener Verein und möchte es auch nicht werden. Stattdessen setzt die Gemeinschaft auf Offenheit, Freiwilligkeit und möglichst unkomplizierte Teilnahme. Es gibt weder Mitgliedsbeiträge noch formale Verpflichtungen. Wer mitlaufen möchte, ist herzlich willkommen. Gerade in der dunklen Jahreszeit bietet das gemeinsame Laufen in der Gruppe ein wichtiges Stück Sicherheit.

Fehlender Vereinsstatus erschwert Förderung

Dass gesellschaftliches und sportliches Engagement auch ohne klassische Vereinsstrukturen funktionieren kann, stellt der Lauftreff damit eindrucksvoll unter Beweis. Allerdings erschwert die fehlende Vereinsstruktur mitunter den Zugang zu finanzieller Förderung, da viele Unterstützungsangebote an einen formalen Vereinsstatus gebunden sind.

Begeisterung statt Vereinsmeierei

Die große Nachfrage nach den Shirts unterstreicht diese Entwicklung zusätzlich. Der Lauftreff Eitorf zeigt damit auf eindrucksvolle Weise, dass es für eine starke Gemeinschaft gar nicht mal zwingend einen eingetragenen Verein braucht – sondern vor allem Menschen, die mit Begeisterung dabei sind. (ms)