Windeck – Gleich zwei Angriffe auf Polizeibeamte am Freitagabend hat die Kreispolizei Rhein-Sieg gemeldet. In beiden Fällen mussten die Einsatzkräfte Verstärkung von Streifenwagen anfordern, um die Situationen unter Kontrolle zu kriegen.

Überfallartige Attacke eines 40-jährigen Eitorfers

Gegen 20:50 Uhr hatte ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Eitorf gemeldet, dass ein Nachbar seine Wohnung „auseinander nehmen“ würde. Es war nicht klar, ob sich in der Wohnung weitere Personen aufhielten, die sich möglicherweise in Gefahr befanden. Ein 40-Jähriger öffnete die Wohnungstür und reagierte verbal aggressiv, als er die Polizeibeamten erkannte. Unvermittelt schlug er auf die Beamten ein und verletzte sie dabei. Sie blieben jedoch dienstfähig. Mit Unterstützung einer Streifenwagenbesatzung führten sie den Beschuldigten in Polizeigewahrsam.

In Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft verzichteten sie aufgrund seines permanenten Widerstandes auf eine Blutprobenentnahme. Weitere Personen befanden sich nicht in der Wohnung. Gegen den Beschuldigten wurde ein Strafverfahren wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.



Gruppe Jugendlicher verletzt 14-Jährige leicht

Nur kurze Zeit später gegen 22:45 Uhr griffen Jugendliche in einer Bahn eine 14-jährige Eitorferin verbal und physisch an. Der Streit begann am Bahnhof Rosbach mit Beleidigungen zwischen zwei jugendlichen Gruppen aus Windeck und Eitorf. Nachdem sie in die Regionalbahn eingestiegen waren, hörten die Beleidigungen nicht auf und die Auseinandersetzung wurde physisch. Ein 16-Jähriger der Eitorfer Gruppe wurde gewürgt und geschlagen. Als der Zug im Bahnhof Dattenfeld hielt, zogen mehrere Eitorfer eine 14-jährige Eitorferin gegen ihren Willen aus dem Zug. Die anderen aus ihrer Gruppe kamen nicht mehr aus dem Zug und fuhren weiter nach Eitorf. Die 14-Jährige wurde leicht verletzt. Ein Anwohner bekam ihre Hilferufe mit und rief die Polizei. Die Windecker Jugendlichen verließen den Bahnhof vor Eintreffen der Polizei.

Während der Anzeigenaufnahme und Befragung der Geschädigten kehrte die 6-köpfige Gruppe zum Bahnhof zurück. Sie drohten der Geschädigten, keine Angaben gegenüber der Polizei zu machen. Um die Drohungen zu unterbinden versuchten die Beamten die Gruppe zurückzuhalten. Hierbei schlug ein 17-jähriger Windecker einer Beamtin mit der Faust in den Bauch. Sie wurde leicht verletzt, blieb aber dienstfähig. Nachdem weitere Streifenwagen vor Ort eintrafen, wurden fünf der Angreifer in Gewahrsam genommen bis ihre Erziehungsberechtigten sie abholten. Gegen die Jugendlichen wurden Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung, Widerstand und Bedrohung eingeleitet. (mcl)