Fußball-Bezirksliga Partycrasher Bornheim vertagt Aufstiegsfeier des FSV

Rhein-Sieg-Kreis – Trotz des klaren Heimsieges gegen Buisdorf durfte Neunkirchen-Seelscheid den Aufstiegssekt noch nicht öffnen. Der Verfolger SSV Bornheim gewann nämlich beim Wahlscheider SV. In Leuscheid feierte man hingegen den Klassenerhalt in der Fußball-Bezirksliga.



Das könnte Sie auch interessieren:

Fußball-Mittelrheinliga Anzeige Hennef gewinnt wilden Ritt, Siegburg wettert von Tim Miebach

Fußball-Landesliga Anzeige Marcus Voike weint Tränen der Enttäuschung von Quentin Bröhl

FSV Neunkirchen-Seelscheid – TuS Buisdorf 5:0 (3:0). Der FSV erwischte einen Blitzstart: Dem 1:0 durch Pascal Jungbluth (2.) ließ Marc Schneider das 2:0 folgen (15.). Fortan diktierte der Gastgeber das Geschehen. Kurz vor dem Pausenpfiff erhöhte Micha Schmitz auf 3:0 (44.). Ayko Schneeweiß. (60.) und erneut Schneider (85.) schraubten das Ergebnis in die Höhe. „Jetzt wollen wir in Oberkassel endlich alles klarmachen“, so FSV-Trainer Michael Theuer.

FSV: Stokowy, Thiemann, R. Heinen, Schmitz, Jungbluth (86. V. Diehl), Dabers, Schneider, F. Diehl (51. Leyerer), Helmann (68. Bäumgen), Ludwig (81. Kever), Schneeweiß (78. Fischer).



TuS: Primke, Busch (37. Noppe), Hönscheid, Kirschhausen, Strajhar, Ma. Müller, Spiekermann, Töller, Schamberg, Rosauer (66. Karadeniz), Hoffmann (66. Rondorf).

SV Leuscheid – SV Bergheim 3:1 (2:1). Auch ohne ihren erkrankten Trainer Slobodan Kresovic brachte der SVL den Klassenerhalt unter Dach und Fach. „Mein Co-Trainer Christian Brey hat die Mannschaft hervorragend betreut. Der Sieg war hochverdient und jetzt ist das Thema Abstieg endgültig vom Tisch“, so Kresovic.



Nach den Toren von Fabian Ehrenstein (10.) und Lukas Brozeit (23.) lag Leuscheid schon früh mit 2:0 in Führung. Daniel Verstrepen konnte zwar verkürzen (44.), doch Leuscheid führte auch im zweiten Durchgang eindeutig Regie und machte dank Kevin Klein endgültig alles klar (85.).



SVL: Kolb, Fuchs, Schäfer (46. S. Güldenring), J. Ehrenstein, F. Ehrenstein, A. Güldenring, Brozeit (70. Egger), Engelberth, Borgardt, Scheibner, K. Klein (86. Mörkels).



SVB: Stibing, Can (46. Sistig), Hannan, Slami, Tomiczek (72. Schänzler), Verstrepen, Burski (83. Schwartz), Kitz, Lehnert, J. Huth, Heitzer.



Bröltaler SC – FC Hertha Rheidt 1:1 (1:0). Eigentlich war der Bröltaler SC zum Siegen verdammt. Und die Führung durch Edin Arnautovic hatte auch eine durchaus erlösende Wirkung (7.). Doch durch zwei verletzungsbedingte Wechsel (61., 67.) verlor der BSC plötzlich den Rhythmus und Nicolas Schwarz glich aus (74.). In der Schlussphase waren es Michael Kötting (84.) und Henning Schmitt (90.), die jeweils eine hochkarätige Chance für den BSC liegen ließen.



„Das Remis geht so sicherlich in Ordnung. Vor dem Spiel wäre ich mit dem einen Punkt zufrieden gewesen. Aber aufgrund der beiden Chancen kurz vor Schluss trauern wir doch dem verpassten Sieg hinterher“, sagte der Bröltaler Sportliche Leiter André Schiefen.



BSC: Gratzl, Tuttlies, P. Hohn, Scheidt, L. Kötting (67. Egbeburu), M. Hohn, Sommers, Hellen, Müller (61. Schmitt), Arnautovic, M. Kötting.



FCH: Ständer, T. Bruns, Meesters (90. Henrichs), Sterzenbach, Aufdermauer, Schneider (43. Kesting), Schwarz, Abels (86. Winde), Alegria Neuber, Hausen, Zachary.