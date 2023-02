Fußball-Kreisliga A Niederkassel II gewinnt Tor-Spektakel gegen Hellas

Rhein-Sieg-Kreis – SF Troisdorf 05 – TSV Wolsdorf 5:2 (3:0). Während Wolsdorf den Sprung an die Tabellenspitze der Fußball-A-Liga verpasste, kletterten die SFT auf Rang zwei. Marcel Wiemer (6., 21.) und Ömer Alagöz (35.) hatten eine komfortable Führung herausgeschossen.



Zwar gelang Tim Schellenbach das 1:3 (58.), doch per Doppelpack binnen zweier Minuten schlug Bilal Barouag zurück (64., 66.). Jean Muhire gelang der Ehrentreffer (88.). „Das war eine richtig starke Vorstellung“, so SF-Trainer Denis Schorn. „Wir haben auch in dieser Höhe verdient gewonnen.“



1. FC Niederkassel II – Hellas Troisdorf 8:5 (3:3). Die Devise beider Teams hieß volle Offensive. Die Gästeführung durch Adrian Choueyakh (14.) glich Can Daniel Prange aus (22.). Die zweimalige erneute Führung der Hellenen durch Kyriakos Tsopouridis (32., 38.) beantworteten Fatih Tuysuz (34.) und Prange postwendend (39.) – 3:3.

Nervenstarker Tuysuz

Tuysuz (51., Strafstoß) brachte die Heimelf erstmals in Front, ehe er nach dem Ausgleich durch Filip Partika (54.) erneut vom Punkt aus traf – 5:4 (77.). In einer turbulenten Schlussphase stellten Anel (86., 90./+8) und Damir Tabakovic (90./+6) den Heimsieg sicher. Hellas traf noch zum zwischenzeitlich 5:6 (90./+5, Apostolos Georgiadis).



SSV Kaldauen – SV Menden 2:2 (1:2). Die Kaldauener Führung durch Cedric Pirotte (8.) konterten Noah Kronester (21.) und Sascha Liebig (26.). Das 2:1 verteidigte Menden bis zur 89. Minute, ehe Jens van Grembergen dem SSV noch einen Punkt rettete.



FC Kosova Sankt Augustin – RW Hütte 0:0. Der Aufsteiger bot dem Favoriten RW Hütte Paroli. „Dabei hatten wir nur Spieler aus der zweiten Mannschaft auf der Bank. Wir hätten sogar als Sieger vom Platz gehen können“, so Kosova-Trainer Valdet Jakurtaj.

SpVgg Hurst-Rosbach – TuS Mondorf II 2:5 (2:1). Jörn Hartkopf (8.) und Yannik Heiden (38.) brachten die SpVgg mit 2:0 in Führung. David Blazeski (45./50.) Fabian Beck (60./FE), Daniel Seiffert (88.) und Noah Wagner (90.) sorgten jedoch für ein eindrucksvolles Comeback.



SV Allner-Bödingen – SF Aegidienberg 5:1 (2:0). Bereits am Donnerstag sorgten Marcel Fox (16.), Robin Rieger (33.), Jan Kostorz (65.), Fabian Koch (86.) und Wichard Sieling (89.) für den zweiten Saisonerfolg des SVA. Für die weiterhin sieglosen Gäste traf Tobias Krewinkel (55.).



1. FC Niederkassel – SSV Happerschoß 2:3 (1:1). Ausgerechnet beim Topfavoriten landete der SSV den ersten Saisonsieg. Timo Dammig (21., 89.) und Ben Schönenberg (59.) trafen für die Gäste, für den FCN waren Omed Saeed (36.) und Sergej Schulz (90./+4) erfolgreich.