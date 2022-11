Fußball-Landesliga HFV schießt fünf Tore in 19 Minuten

Rhein-Sieg-Kreis – Diese drei Punkte waren überlebenswichtig. Der FV Bad Honnef hat in einem vorgezogenen Spiel der Fußball-Landesliga vom Wochenende einen Erfolg eingefahren. Im Derby bezwangen die Grün-Weißen den 1. FC Spich mit 6:3 (1:2) und sind bis auf zwei Punkte an den ersten Nicht-Abstiegsplatz herangerückt. Der Tabellen-13. SV Wachtberg steht am Sonntag in Porz also unter Druck.



Die beiden Trainer Benjamin Krayer (HFV) und Stefan Bung (1. FC Spich) hatten sich auf die Vorverlegung des Derbys geeinigt, weil man vier Tage lang gemeinsam auf dem Junggesellenabschied des ehemaligen Mitspielers Stephan Happ eingeladen ist. „Wir teilen uns dort sogar ein Zimmer“, sagte Bung vor der Partie.



Dabei wird er sich auf der Ferieninsel Mallorca von Krayer einiges anhören müssen. „Es ist mir ein Rätsel, wie wir ab der 60. Minute so einbrechen konnten. Mir fehlen da einfach die Worte“, so Bung, der sein Team eindringlich warnt. Schließlich beträgt der Vorsprung vor den Bad Honnefern vor den letzten vier Spielen „nur“ noch acht Punkte.



Trio spielt auswärts

Das Landesliga-Trio aus dem Kreis steht am Sonntag vor kniffligen Auswärtsaufgaben. Der TSV Windeck gastiert in Schlebusch, wobei Trainer Marcus Voike hofft, überhaupt elf Spieler zusammenzubekommen. Beim jüngsten 0:8 gegen Merten war Windeck mit nur zehn Mann aufgelaufen. Der Coach selbst konnte diesmal wegen Muskelproblemen nicht helfen.

Der TuS Oberpleis hat vor dem Spiel beim SSV Nümbrecht einen Platz unter den ersten fünf Mannschaften als Ziel ausgerufen. „Wir sind gut drauf und haben das Potenzial dafür“, so der Sportliche Leiter Andy Wind.



Der TuS Mondorf rangiert punktgleich mit Oberpleis auf Rang sieben und will in der Partie beim FV Endenich den nächsten Dreier einfahren. (que)

„Das war eine sensationelle zweite Halbzeit von uns“, freute sich hingegen HFV-Geschäftsführer Frank Breidenbend. Er berichtete von „gefühlt 15 Ecken“. Endlich sei „der Knoten geplatzt“ bei seiner Mannschaft.

Doch zunächst lief die Heimelf zweimal einem Rückstand durch Kevin Suchy (2.) und Sebastian Witt (27.) hinterher. Immerhin gelang Marco Poetes der Ausgleich (17.), bevor man nach der Pause richtig aufdrehte. Tobias Reuter (70., 76.), Hassan El Bassraoui (72.), Konrad Morfaw (80.) und Fritz Spürkel (89.) trafen bei einem Gegentor durch Noah Meyer (86.).



HFV: Tischler, Mitkas, Morfaw, Strom, Schneider, Reggami (57. Zoller), Spürkel, El Bassraoui, Fakhour (80. Saße), Reuter (85. Lefevre), Poetes (70. Penner).



Spich: Mazur, Suchy, Fibert, Andonov, Wieczorek, Kukavica (67. Hakolli), Witt, Welt, Püttmann (78. Limbach), Degenhart (60. Meyer), Jäger (60. Klein).