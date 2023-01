Bei Arbeiten am Netz in der Reisertstraße ist eine Erdgasleitung angebohrt worden.

Hennef – Bei Arbeiten am Netz in der Reisertstraße ist eine Erdgasleitung angebohrt worden. Aus einem Leck strömt Gas ins Freie, welches auch noch aus einiger Distanz zu hören sei. Außerdem hängt der Gasgeruch deutlich wahrnehmbar in der Luft.

Der Netzbetreiber nimmt Messungen an der Stelle vor. Die Feuerwehr ist zur Gefahrenabwehr alarmiert und stellt den Brandschutz sicher. Die Polizei hat das Gewerbegebiet weiträumig abgesperrt. Mit einem wasserbetriebenen Lüfter wird derzeit das Gemisch aus dem Kanal gesogen.

Der Gasversorger legt laut redaktionellen Informationen gemeinsam mit einem Bauunternehmen die Leitung frei. Dann wird mit einer Klemme der Durchfluss gestoppt und anschließend wird das angebohrte Rohr ersetzt. Die Feuerwehr ist derzeit mit 40 Einsatzkräften unter Leitung von Stadtbrandinspektor Theo Jacobs vor Ort. (rvg)