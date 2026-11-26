In der Krone eines älteren, efeuüberwucherten Baums am Hennefer Siegdamm hängt seit Wochen ein Nest von beachtlicher Größe – rund 70 Zentimeter hoch, einen halben Meter im Durchmesser. Lange war es nicht zu sehen: Baumkronen versperrten den Blick nach oben. Erst als die ersten Blätter fielen, kam zum Vorschein, was sich dort oben eingenistet hatte – ein Nest der Asiatischen Hornisse. Am Siegdamm führt ein beliebter Spazier- und Radweg zwischen Hennef und Siegburg entlang.

Anwohner vermisst Reaktion nach seiner Meldung

Entdeckt und gemeldet hat es Dr. Herbert Wieland, der in der Nachbarschaft wohnt. Aus seiner Sicht ist nach der Meldung wenig passiert. „Das hängt da noch“, sagte Wieland im Gespräch mit dieser Zeitung. „Und es scheint auch sehr stabil zu sein. Das Wetter, das wir momentan haben, macht ihm gar nichts aus.“ Immerhin sei einmal jemand mit einer aufwendigeren Kamera gekommen, um das Nest zu fotografieren – mehr sei nicht geschehen.

Baum steht auf Privatgrundstück, nicht im Naturschutzgebiet

Wielands Vermutung, der Baum könne auf dem Siegdamm oder zumindest am Dammfuß und damit im Naturschutzgebiet Siegaue stehen, bestätigt sich nach Auskunft des Kreises nicht. „Nein, das Nest befindet sich nicht im NSG Siegaue“, teilt Pressesprecher Antonius Nolden mit. In Abstimmung mit dem Hennefer Ordnungsamt habe man festgestellt, dass der Baum auf einem Privatgrundstück steht.

Neue Regelung erschwert Zuständigkeiten

Damit liegt die Verantwortung für eine Entfernung grundsätzlich bei der Eigentümerin oder dem Eigentümer. Bei einem Nest auf öffentlichem Grund sei das örtliche Ordnungsamt zuständig, teilt der Kreis weiter mit. Eine allgemeine Pflicht zur Beseitigung gebe es nicht. Eine Anordnung durch die Untere Naturschutzbehörde sei nur möglich, wenn jemand die invasive Art selbst ausgesetzt habe oder eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit von dem Nest ausgehe. Dann seien die kommunalen Ordnungsämter zuständig, auch wenn sich das Nest auf einem Privatgrundstück befindet.

Stadt: Nest ist verlassen, Meldung kam zu spät

Sekundärnester hängen hoch. Copyright: Wieland

Die Stadt Hennef hat das Nest inzwischen gemeinsam mit einem Fachmann begutachtet, sagt Pressesprecherin Mira Steffan auf Nachfrage. Es sei zu diesem Zeitpunkt nicht mehr bewohnt gewesen; die Königinnen hätten das Nest bereits verlassen. Mit dem Frost sei das Volk abgestorben. Von diesem Nest gehe deshalb keine Gefahr mehr aus. Die Meldung sei Anfang November gekommen und zu spät gewesen, um das Nest noch zu entfernen, sagte Steffan.

Streit um den Zeitpunkt der Meldung

Wieland zufolge hatte er den Kreis bereits am 8. September 2026 informiert. Die Stadt spricht von Anfang November als dem Zeitpunkt, zu dem sie von dem Fall erfahren habe. Er kann die ausgebliebene Entfernung nicht nachvollziehen. „Es fällt mir schwer, einzusehen, warum man offensichtlich lieber im kommenden Jahr mehrere Nester beseitigen möchte, als in diesem Jahr eines.“ Er vermutet, dass es im kommenden Jahr weitere Nester geben könnte.

Zahl der bekannten Nester steigt stark

Die Zahl der dem Kreis bekannten Nester ist stark gestiegen: 2023 waren es vier, 2024 waren es 17 und 2025 bereits 133. Für 2026 meldet der Kreis aktuell 335 bekannte Nester. 2023 und 2024 seien alle bekannten Nester entfernt worden, 2025 die meisten.

Stadt verweist auf Handlungskonzept

Betroffen von der Entwicklung sind nach Einschätzung Wielands vor allem die vielen Spaziergänger und Radfahrer, die bei gutem Wetter den Siegdamm zwischen Hennef und Siegburg nutzen, sowie die Imker der Region. „Man sieht auch wesentlich weniger Bienen als früher“, sagt Wieland. Honigbienen zählen zu den Beutetieren der Asiatischen Hornisse.

Für das kommende Jahr hat die Stadt nach eigenen Angaben gemeinsam mit einem Fachmann ein Handlungskonzept und eine Karte erstellt. Ab März solle die Lage kontrolliert und bei Bedarf frühzeitig eingegriffen werden – sofern die nötigen Mittel zur Verfügung stehen. Ob das Nest am Siegdamm noch entfernt wird, blieb offen.