Hennef – „Brauchtum trifft Solidarität.“ Das Motto des Sövener Karnevalsclubs zog am 1. Mai ein knallbunt kostümiertes Narrenvolk zum Karnevalszug in den Ortsteil auf den Höhenrücken.



Karneval geht auch im Mai. Viel Spaß hatten Teilnehmer und Zuschauer in Söven. Copyright: Andrea Hauser

Und doch waren Gelb und Blau die dominierenden Farben des „Sonderzuges“, wie Moderator Oliver Ramme die außergewöhnliche Spaßkarawane betitelte. Der mit der Ukraine solidarische Karnevalszug zog vom Steinenkreuz über die Oberpleiser Straße und Zinnestraße bis zur Kastanienschule.

Auch die Junge Union hatte sich in den Nationalfarben der Ukraine gekleidet. Copyright: Andrea Hauser

Fähnchen an Prunkwagen, Shirts und Latzhosen – in der Tat gaben die Nationalfarben der Ukraine den Ton an für den Zug, der erstmals seit zwei Jahren wieder stattfinden konnte. Vor wenigen Wochen hatten SKC-Vorsitzender Wolfgang Neuhöfer und seine Mitstreiter beschlossen, ihren Karnevalszug im Frühling nachzuholen.

Das Ganze verknüpften sie mit dem guten Zweck und riefen zu Spenden für den Verein „Hennef hilft“ auf, der sich seit Kriegsbeginn für geflüchtete Menschen aus dem vom Krieg schwer zerstörten Land engagiert.