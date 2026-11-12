Vollsperrung zwischen Hennef und Siegen

Für viele Pendlerinnen und Pendler im Rhein-Sieg-Kreis wird die Bahn im kommenden Winter zur Baustelle auf Zeit: Von Sonntag, 13. Dezember 2026, bis Freitag, 9. Juli 2027, ist die Siegstrecke zwischen Hennef und Siegen vollständig gesperrt. Fast sieben Monate lang fahren dort keine Züge. Die Sperrung ist kürzer als ursprünglich vorgesehen: In frühen Planungen sollte sie bis Troisdorf reichen. Nach Verhandlungen mit den Aufgabenträgern wurde der Abschnitt auf Hennef–Siegen verkürzt. An einzelnen Tagen wird die Sperrung nach Siegburg/Bonn oder Troisdorf erweitert.

Gleise, Brücken und Bahnhöfe: Das steht auf dem Programm

Die Bahn bündelt Arbeiten, die sonst viele einzelne Baustellen erfordern würden. Auf dem Programm stehen rund 24 Kilometer neue Gleise, Arbeiten an Weichen und Bahnübergängen sowie die Erneuerung von drei Eisenbahnbrücken und zwei kleineren Straßenbrücken. Auch an Bahnhöfen wird gebaut: In Eiserfeld soll die Station grundlegend erneuert werden, in Brachbach und Betzdorf gehen Modernisierungen weiter. An drei Stationen werden Bahnsteige verlängert. Hinzu kommen Arbeiten an Leit- und Sicherungstechnik, Tunnelprüfungen sowie Fels- und Hangsicherungen.

Bahn bündelt Baumaßnahmen

Für Hennef besonders sichtbar dürfte die neue Eisenbahnbrücke über den Hanfbach werden. Entlang des engen Siegtals liegen Bahn, Fluss und Straße oft dicht beieinander. Brücken, Hänge und ältere Anlagen machen die Strecke anfällig und aufwendig zu unterhalten. Die Bahn begründet das gebündelte Vorgehen damit, möglichst viele dringende Erneuerungen in einer Sperrphase zu erledigen. Das soll weitere Einzelbaustellen vermeiden und die Infrastruktur langfristig zuverlässiger machen.

Zugausfälle im Regionalverkehr

Im Regionalverkehr trifft es vor allem den Rhein-Sieg-Express RE9: Er soll während der Sperrung nur zwischen Aachen und Köln fahren und zwischen Köln und Siegen ausfallen. Die S-Bahnen S12 und S19 entfallen zwischen Hennef und Au (Sieg). Auch Zuginfo weist für den Zeitraum Zugausfälle auf RE9, RB90, S12 und S19 aus. Zeitweise reichen die Einschränkungen über den eigentlichen Bauabschnitt hinaus. Betzdorf bleibt laut den Aufgabenträgern mit den Linien RB96 und RB97 erreichbar; Au wird aus Richtung Altenkirchen von der RB90 angefahren.

Ersatzkonzept veröffentlicht

Für die ausfallenden Züge ist Schienenersatzverkehr vorgesehen. Ein Ersatzkonzept ist veröffentlicht. Außerdem sind Expressbusse angekündigt, etwa aus dem Raum Altenkirchen nach Hennef. Im Alltag wird entscheidend sein, ob Busse Anschlüsse erreichen und zusätzliche Wege vertretbar bleiben. Reisende sollten deshalb vor jeder Fahrt ihre Zugverbindung prüfen. An einzelnen Tagen kommen zusätzliche Sperrungen in Richtung Siegburg/Bonn und Troisdorf hinzu.

Sanierung statt Ausbau: Zweigleisigkeit fehlt weiter

Die Vollsperrung ist eine Sanierung, kein Ausbau: Der zweigleisige Ausbau zwischen Stadt Blankenberg und Merten sowie zwischen Schladern und Rosbach ist nicht Teil des Baupakets. Nach Angaben der Bahn fehlt dafür bislang ein Planungsauftrag des Bundes. Auch ein Baubeginn 2027 ist damit ausgeschlossen. Für Fahrgäste bleibt zunächst die lange Unterbrechung. Die Hoffnung der Bahn: Durch das gebündelte Vorgehen soll die Strecke danach belastbarer sein. (jv)